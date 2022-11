Qatar 2022: Bentancur: "Contra Corea del Sur fuimos lentos, anunciados; esperamos mejorar contra Portugal"

Rodrigo Bentancur habló este domingo en conferencia de prensa y desgranó los errores del equipo ante Corea del Sur y a lo que apostará el equipo de cara a enfrentar a Portugal este lunes desde la hora 16 uruguaya.

“Analizamos el partido (contra Corea del Sur) y hablamos entre nosotros. Sabemos que no fue un buen partido a nivel futbolístico, no encontramos la presión, ellos jugaron muy bien la pelota. Después cambiamos a línea de tres y mejoramos, aunque nuestro juego fue lento. Tuvimos las chances para ganarlo, no lo conseguimos, pero el punto fue importantísimo”, expresó el futbolista de Tottenham Hotspur.

Con relación al partido de 2018 en el que ya se enfrentaron contra los portugueses, el técnico portugués dijo que era muy similar a este. Bentancur fue consultado al respecto.

"Creo que va a cambiar. El fútbol ha evolucionado muchísimo, se juega a mayor intensidad y con mejor físico. Ellos explotan muy bien los espacios, tocan muy bien la pelota y eso lo trabajamos. Los estudiamos muy bien, vimos muchos videos y vamos a tratar que no puedan usar sus armas de buenas maneras y nosotros hacer lo nuestro para poder lastimarlos".

Consultado acerca de si es un partido de todo o nada y si habló con Cristiano Ronaldo, ya que lo conoce de su pasaje por Juventus, el volante indicó: “Sabemos que tenemos que ganar y vamos a ir por los tres puntos. Es un partido muy importante en el que ambas selecciones nos jugamos mucho. Con Cristiano no hablé, lo vi en Manchester cuando jugué con Tottenham, pero siempre tuve una muy buena relación. Es una gran persona y como futbolista ni hablar. Seguramente mañana lo salude y nos demos un gran abrazo.”

Su posición en la cancha contra Corea del Sur fue diferente a la que juega normalmente.

“Lo habíamos trabajado, era para tratar de hacer una salida más rápida y limpia. No se logró porque no hicimos un juego rápido desde atrás, pero, aunque no sea mi posición, me sentí cómodo”, dijo Bentancur.

Y añadió: “El otro día (contra Corea del Sur) faltó atacar un poco más, por más que llegamos algunas veces. La salida fue lenta, muy anunciada, los cambios de frente fueron muy decantados y ellos llegaban a armarse antes, pero estos días nos recuperamos y trabajamos en eso. Esperamos hacer mejor las cosas mañana".

“A Pepe lo enfrenté en 2018 en el Mundial de Rusia. Hizo una carrera increíble y mañana (este lunes) jugar conta él será una prueba más. Trataremos de ver cuáles son sus debilidades y tratar de aprovecharlas”, dijo Bentancur.