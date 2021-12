Bergessio y el dolor tras su partida de Nacional: "Creo que merecía otro trato"

Gonzalo Bergessio habló por primera vez como exjugador de Nacional, contó sus sensaciones y reveló cómo se enteró que debe buscar un nuevo destino futbolístico luego de que el sábado los tricolores anunciaran que su contrato que vence el 31 de diciembre no será renovado al igual que los de Diego Polenta, Rafael García y Facundo Píriz.

"En su momento habíamos iniciado las conversaciones con los dirigentes para continuar y obviamente había que esperar la asunción del técnico que iba a llegar y a la opinión de él, pero después me llamaron los dirigentes, el presidente, para decirme que el técnico no me iba a tener en sus planes. Y quedó ahí", expresó Bergessio a La Oral Mediodía que se emite por AM 970.

Diego Battiste

Capitán y líder del equipo

Fue Fuentes con otro dirigente al que no identificó quienes le comunicaron que no seguirá en Nacional por decisión del entrenador Pablo Repetto que el domingo dijo que la decisión de la renovación de los cuatro contratos que vencen a fin de año fue suya.

"En cuanto a los goles, me tocó convertir 21 en esta temporada y manteniendo el promedio que había tenido en los años anteriores porque este año no se jugó Intermedio. Eso no cambió, aunque en el último tramo el cansancio se sintió. No hay excusas, pero había partidos donde te duele algo pero igual pedía para jugar porque yo quiero estar siempre y a veces eso es un error, viéndolo con el diario del lunes. Pero son las ganas de querer estar siempre y aportar y yo prefiero que sea así y no al revés", declaró el centrodelantero de 37 años que se va como goleador histórico de Nacional en el siglo XXI.

"En lo futbolístico no fue bueno el año, nunca encontramos el equilibrio y la manera de poder quebrar a los rivales con nuestra manera de jugar, no se dio, los principales responsables somos los jugadores. Después, los cambios cuestan, cuando viene un entrenador nuevo te tenés que adaptar a su juego y no hay tiempo y se hace difícil. Esto es fútbol, veníamos de dos años de ganar, desde que llegué a Nacional todos los años se ganó un título y eso hay que valorarlo. Creo que hoy, pasando raya, el saldo es muy positivo", analizó.

Diego Battiste

91 goles oficiales con Nacional

"Lo que me queda es el cariño de mis compañeros, de los funcionarios, de la gente que trabajó conmigo en el club y de la gente, que la verdad no sé cómo agradecerle. Me cuesta mucho despedirme de la gente y me hubiera gustado despedirme de otra manera. Pero no va a faltar oportunidad. En algún momento nos vamos a volver a encontrar. Le deseo lo mejor a Nacional, ahora como hincha", dijo.

"Me ha pasado muchas veces en la carrera que venga un técnico al que no le agrada mi forma de jugar y tuve que buscar otro rumbo. Me pasó en Vélez, me pasó en Europa. Puede pasar. Cada uno tiene su idea, cada técnico tiene su manera. Puede ser que haya alguna otra cosa también, pero eso no lo sé, no te lo puedo contestar. Salir a decir algo sin fundamento, no corresponde. A la gente le pido que apoye a cada uno de los compañeros, al técnico nuevo, que banquen como hacen siempre, porque a veces se necesita tiempo para plasmar las ideas", dijo el argentino.

"No tiene por qué haber un problema porque un técnico no quiera a un jugador. Son decisiones que se toman y hasta las dirigenciales también, que pueden ser válidas. A mí me duele también, verdaderamente creo que merecía otro trato. Hoy en día me interesa lo que dice la gente, el club es de la gente y eso no va a cambiar nunca. Me llevo el mejor de los recuerdos de toda la hinchada de Nacional", agregó.

"No me voy a quedar acá en Uruguay, no creo. No lo descarto, pero lo veo difícil. No me veo con otra camiseta jugando en Uruguay que no sea la de Nacional, lo veo difícil, no es lo que quiero ni lo que siento, más allá de que esto sea un trabajo", dijo el 9 que terminó como capitán de Nacional en 2021.

También dejó su mirada sobre el fútbol uruguayo: "El fútbol uruguayo tiene grandes juveniles, hacen un año bueno y se van, los equipos cambian mucho cada seis meses, a nivel internacional se hicieron buenas actuaciones, en lo personal hice una buena cantidad de goles a ese nivel. Eso sí, tiene mucho para crecer en vestuarios, canchas, infaestructuras; la AUF tiene que meterse de lleno en ayudar para que los equipos tengan las condiciones que hay en otros lugares, porque eso influye en el juego", indicó.

También elogió al juvenil Manuel Monzeglio como una de las joyas que tiene Nacional para hacer explotar en Primera: "Tiene muchas condiciones, tiene que trabajar en la parte de intensidad, de meter un poco más desde lo aguerrido, lo otro lo tiene todo. Puede ser un gran jugador para Nacional y hay muchos otros chicos también".

Sobre Thiago Vecino, quien también se va libre a fin de año tras cumplir su contrato expresó: "Son decisiones de la dirigencia, capaz que tiene la posibilidad más adelante de jugar, seis, siete, ocho partidos seguidos de titular y eso te da un plus. Cada vez que le tocaba jugar metía goles, es joven, espero que encuentre su lugar, quiero que le vaya bien porque es un amigo, una buena persona y es un gran profesional".

Bergessio se va con 91 goles oficiales anotados