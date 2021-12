Bermúdez sobre cierre de Casa de Galicia: "Esto es una afrenta, que el juez se haga cargo"

El secretario de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, se refirió al cese de actividades de Casa de Galicia decidido este jueves por el juez de Concurso Leonardo Méndez.

"Es una insólita, equivocada decisión judicial la que se tomó", afirmó el dirigente. "Esto es una afrenta, es una mancha para el país; que el juez se haga cargo", añadió.

Indicó que el juez no tuvo en cuenta la salud de los uruguayos cuando determinó el cierre de la mutualista. "Respetamos la justicia, hemos pedido por justicia siempre; pero esto no es justicia. Esa situación no puede pasar inadvertida de ninguna manera", agregó.

Bermúdez informó que este sábado, la cúpula de la FUS se reunirá para evaluar la situación de Casa de Galicia. "Se analizarán medidas de lucha, sin descartar ninguna", sostuvo el dirigente.

Además, expuso que se exigirá que los trabajadores de la mutualista reciban el salario correspondiente a diciembre y también el aguinaldo que está pendiente de pago.