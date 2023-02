Biden recibió a Lula en la Casa Blanca en un clima de sintonía política

Luego de las visitas que realizara en enero pasado a la Argentina y Uruguay, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el marco de una estrategia que apunta a reposicionar a Brasil en la escena internacional luego del aislamiento producto de la política de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y a ubicar a su país como un interlocutor confiable en las relaciones de Washington con América latina.

En un clima de sintonía política, Biden recibió a Lula da Silva en los jardines de la Casa Blanca, apenas minutos después de que el mandatario brasileño, tras reunirse con el senador demócrata Bernie Sanders, calificara a Bolsonaro como una “copia fiel” del expresidente republicano Donald Trump y asegurara que “no tiene chances de volver a ser presidente”. Las declaraciones, indirectamente trazan un correlato entre las situaciones políticas vividas en ambos países luego del asalto al Capitolio en Washington y la toma de las plazas de los tres poderes en Brasilia.

Catorce años después de visitar la Casa Blanca por primera vez, ocasión en la que fue recibido por el entonces presidente demócrata Barak Obama, Lula da Silva regresó a la sede del Ejecutivo estadounidense acompañado por su esposa, Dama Janja da Silva, y una comitiva integrada por el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el ahora asesor presidencial Celso Amorim, quien se desempeñó como canciller en dos ocasiones durante las anteriores presidencias del actual mandatario de Brasil.

Como estaba previsto, Lula da Silva y Biden mantuvieron una conversación privada en el Despacho Oval y luego dio comienzo a una reunión ampliada a la que se sumaron Vieira, Amorim y, por el lado estadounidense, el secretario de Estado, Antony Blinken, y el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan.

En ese marco, según coincidieron ambos gobiernos, la agenda estuvo marcada, principalmente, por la necesidad de reforzar las instituciones democráticas y la cuestión ambiental, particularmente por la necesidad de que los países desarrollados aporten al Fondo Amazonia, el mecanismo financiero multilateral creado en 2008 y gestionado por Brasil para la lucha contra la deforestación.

Antes de quedar a solas en el Salón Oval, Lula da Silva dijo, en diálogo con Biden, que su país se marginó de la escena internacional durante los últimos cuatro años, en una referencia indirecta a Bolsonaro. “Brasil tuvo un presidente al que no le gustaba mantener relaciones con ningún país. Su mundo empezaba y acababa con las fake news, mañana, tarde y noche”, señaló el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Frente a la chimenea de la Oficina Oval, Biden sonrió y asintió. “Eso suena familiar”, dijo en clara referencia a Trump.

En el encuentro, Lula da Silva inició su discurso agradeciendo a Biden por haber sido unos de los primeros presidentes en reconocer el resultado del balotaje en el que se impuso sobre Bolsonaro y por su postura en defensa de la democracia, al tiempo que elogió la intervención de su par durante el tradicional discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos. “Es un discurso que caería muy bien si se diera en Brasil”, dijo el mandatario brasileño.

En el primer encuentro cara a cara como presidentes, ambos mandatarios enfatizaron la importancia de la Amazonia. Sobre este punto, Lula señaló que “no como un santuario para la humanidad, sino como un centro de investigación compartido con todo el mundo”. Luego volvió sobre la cuestión de la democracia. "Nunca más debemos permitir un nuevo episodio como el vivido en el Capitolio, nunca más lo que pasó en Brasil, una invasión del Congreso Nacional, del Palacio Presidencial y de la Corte Suprema", resaltó.

Biden, por su parte, afirmó que “los fuertes lazos entre nuestros pueblos hacen de Brasil y los Estados Unidos socios naturales para enfrentar los desafíos globales y en especial el cambio climático”, al tiempo que agradeció a Lula da Silva “por su compromiso de hacer avanzar nuestra asociación un momento importante para nuestros países y para el mundo entero”.

“Necesitamos establecer una nueva conversación para construir una gobernanza mundial más fuerte”, dijo el líder del PT. “El tema climático, si no hay una gobernanza global fuerte y que tome decisiones que todos los países estén obligados a cumplir, no va a funcionar. No sé cuál es el foro, no sé si es la ONU, no sé si es el G20, no sé si es el G8, pero tenemos que hacer algo para forzar a los países, a nuestros Congresos y a nuestros empresarios a aceptar las decisiones que tomamos a nivel global. Si no sucede, nuestra discusión sobre el tema del clima se verá comprometida”, insistió Lula da Silva.

Fuentes de ambos gobiernos confirmaron que la guerra en Ucrania fue uno de los temas de la agenda. Sobre el punto, señalaron que Biden reiteró la postura de su gobierno sobre la necesidad de apoyar en forma directa el esfuerzo bélico de Kiev y el presidente Volodímir Zelensky, mientras que Lula da Silva se mostró moderado al respecto, reiteró que su país no se involucrará en forma directa en la disputa entre Moscú y Wasghington y propuso la creación de grupo de negociadores con China y la India para buscar una solución diplomática al conflicto.

En tanto, fuentes de ambas delegaciones destacaron que la buena sintonía entre ambos presidentes dio por tierra con el protocolo. El diálogo abierto al periodismo, que debía durar no más de 5 minutos, se prolongó mucho más; al igual que los 15 minutos pautados para que dialogaran en privado, como así también la reunión ampliada.

El encuentro con Sanders

Antes de reunirse con Biden, Lula da Silva y su comitiva recibieron también en Washington al senador demócrata Bernie Sanders durante un encuentro que "estuvo enfocado en la defensa de la democracia en ambos países, amenazada por los sectores de derecha radicalizados".

Así lo señaló el senador por el estado de Vermont y ex precandidato presidencial, quien en diálogo con los periodistas resaltó "la importancia" que tuvo la victoria de Lula da Silva en el balotaje frente a su rival de ultraderecha Jair Bolsonaro "para la defensa del medio ambiente y la Amazonia", políticas de Brasil que consideró "estratégicas para frenar la crisis climática".

Sanders agregó que coincidió con el mandatario brasileño en "la necesidad de que se inicie una nueva fase en las relaciones de los Estados Unidos con América latina” y “en la necesidad de un camino de desarrollo económico para la región".

El dirigente, que integra el ala más progresista del Partido Demócrata, planteó además que la visita de Lula da Silva tiene una "enorme importancia" para las asociaciones sindicales estadounidenses, al tiempo que agregó que coincidieron en que ambos quieren "una economía que funcione para los trabajadores".

Sanders visitó al presidente de Brasil en la residencia Blair House, vivienda para huéspedes que la Presidencia de los Estados Unidos tiene a pocos metros de la Casa Blanca, y que se utiliza en ocasiones especiales para recibir a los mandatarios extranjeros.

Tras la reunión, Lula da Silva destacó desde su cuenta oficial de Twitter que con Sanders habían conversado "sobre democracia, movimiento sindical y mejores derechos y empleos para los trabajadores". Al referirse al senador demócrata, dijo que, aunque ya habían dialogado en ocasiones anteriores por videoconferencia, esta vez tuvo "el placer de conocerlo en vivo”.

Sanders fue uno de los principales impulsores en los Estados Unidos de la campaña "Lula Libre" cuando el hoy jefe de Estado brasileño cumplía 580 días de prisión por una condena en el marco de la polémica investigación judicial conocida como Operación Lava Jato, anulada finalmente por la corte suprema de Brasil por ser considerada ilegal y parte de una trama política vinculada al "lawfare".