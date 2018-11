Biguá le reclamó el título a Olimpia: la natación también va a los escritorios

Nacional perdió el Campeonato Uruguayo con Peñarol pero reclamó los puntos. Boca Juniors apeló al Código Disciplinario de la Conmebol y pide ser declarado ganador de la Copa Libertadores. Las protestas ante los tribunales de la justicia deportiva están en boga por estos días. Y la natación uruguaya se subió al tren.

Insólito pero real. Entre viernes y domingo se disputó el Campeonato Nacional de pileta larga (50 metros) en el Campus de Maldonado.

Olimpia ganó con 924,5 puntos superando a Biguá para conquistar su cuarto Nacional consecutivo.

El alas rojas cortó en 2015 un reinado de 16 años de Biguá que basa su reclamo en la presencia de cuatro nadadoras extranjeras cuando el límite permitido por la Federación Uruguaya de Natación (FUN) es de tres.

Olimpia presentó a tres nadadores extranjeros en el Nacional, los tres argentinos: Virginia Bardach, Santiago Bergliaffa y Agustín Hernández.

Pero también compitió por el club una nadadora de doble nacionalidad (uruguaya-brasileña): Rafaela Raurich.

Biguá –que también presentó tres nadadores extranjeros– presentó el reclamo a la presidenta de la FUN Verónica Stanham antes del inicio del Nacional a través de su delegado Federico Mutilva.

“Todos los Campeonatos de Natación de carácter nacional, instituidos por la Federación Uruguaya de Natación, los que serán considerados Torneos Oficiales, se regirán por estas normas generales y las que, en particular, se dicten para cada uno de ellos, bajo las reglas de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA)”, dice el escrito que presentaron citando el Reglamento de la FUN.

“La situación de la competidora Rafaela Raurich, debe ser analizada y regida no solo por el Reglamento de la FUN, sino en consonancia con las normas establecidas en las Reglas Generales de la FINA”, expresan.

Las normas en que Biguá basa su reclamo GR 2.3 Cualquier competidor que cambie su residencia temporal o permanentemente a otro país puede unirse a un club afiliado al Miembro en el nuevo país y se considerará que entra dentro de la jurisdicción de este último. GR 2.5 Cuando un competidor o un oficial de competencia representa a su país en una competencia, él o ella será un ciudadano, ya sea por nacimiento o por naturalización, de la nación que representa, siempre que un ciudadano naturalizado haya vivido en ese país, por lo menos un año antes de esa competición. Los competidores, que tienen más de una nacionalidad de acuerdo con las leyes de las naciones respectivas deben elegir una "Nacionalidad Deportiva". Esta elección será ejercida por la primera representación del competidor para uno (1) de los países. (el destacado nos pertenece). Como requisito adicional para los Países Deportivos, cuando un competidor u oficial de competición es elegible para representar a un País Deportivo (en el sentido de la regla C 3.17 de la FINA), el Competidor o el oficial de competición establecerá el vínculo específico con el País Deportivo por uno ( 1) de los siguientes documentos: (i) Certificado de nacimiento del Competidor o del oficial de competición en el País Deportivo; o (ii) Prueba de residencia actual durante al menos doce (12) meses en el País Deportivo (según lo dispuesto en la Regla GR FINA 2.6.1 de FINA); o (iii) Certificado de nacimiento de la madre, el padre, la abuela o el abuelo del Competidor o el oficial de la competencia en el País Deportivo.

Citando esas normas FINA, Biguá reclama que Raurich actuó por Olimpia como una cuarta extranjera y que si bien la nadadora tiene doble nacionalidad en este deporte solo se puede competir por un país.

Para eso se reclama residir en el país al que se defiende y en caso de cambiar de residencia se necesita el plazo de un año para cambiar de nacionalidad.

Según Biguá, Raurich “ha competido únicamente por clubes y el seleccionado de Brasil, y no así por institución alguna de nuestro país a la fecha, además de no residir en el Uruguay”.

Mutilva dijo a Referí que la nadadora defendió a Brasil en el Sudamericano de Lima que se disputó recientemente.

“Pedimos la quita de puntos que obtuvo esa nadadora, no vamos a pedir una sanción contra el club Olimpia sino que esos puntos no sean considerados porque sin esos puntos (110) el ganador del torneo sería Biguá”, agregó Mutilva quien expresó que el club analiza el tema con sus asesores letrados.

Según el delegado del club de Villa Biarritz, el tema debe ser definido por el Consejo Superior de la FUN. “Ahí van a participar los neutrales de la FUN y los delegados de todas las afiliadas”.

Mientras, Olimpia celebra el triunfo logrado. ¿Lo perderá en los escritorios?

Reclamos de todo tipo en el deporte uruguayo

Carrasco Polo campeón 2009

Le ganó en la liga los puntos a Paysandú, Yacht y Old Ivy para terminar coronándose en una final contra Náutico. El presidente era Betingo Sanguinetti.

2010, Old Christians a Old Boys en rugby

Old Boys le ganó a Old Christians un clásico en un partido donde perdió a toda su primera línea por lesionó. Christians le pidió los puntos por eso y se los ganó.

2016, Andrés Zamora desplazó a Aguelmis Rojas en atletismo

El cubano Aguelmis Rojas se clasificó a los Juegos de Río 2016 en la maratón de Montevideo. Pero un cambio de su trazado llevó a Andrés Zamora.

2017, Ficha médica de Agustín Zuvich vencida en básquetbol

En El Metro 2017, Cordón perdió el ascenso a la Liga al ganarle a Verdirrojo pero perder los puntos por la ficha médica vencida de Agustín Zuvich.

2018, Nacional quiere estirar la serie final de fútbol ante Peñarol

Nacional pidió los puntos por la presencia del italiano Michele Fini en el campo de juego luego de la expulsión del entrenador Diego López.