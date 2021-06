Blancos y frenteamplistas negocian financiamiento para sus intendencias

Aunque suelan discurrir lejos de los focos del escenario principal, algunas negociaciones que a priori parecen confinadas a las paredes de una Junta Departamental pueden esconder un trasfondo de dimensiones nacionales; especialmente cuando lo que se discute tiene que ver con distribución de recursos millonarios, y mucho más aún cuando entre los protagonistas hay futuros aspirantes a la Presidencia.

Algo de eso dejan entrever los movimientos políticos que por estos días ocurren en torno a intendencias blancas y frenteamplistas que han salido en busca de votos opositores para atar fideicomisos que les ayuden a cumplir sus compromisos y sus deudas, al tiempo que solventen proyectos emblemáticos para sus administraciones.

Mientras que los intendentes nacionalistas Alejo Umpiérrez (Rocha) y Omar Lafluf (Río Negro) procuran que el Frente Amplio otorgue sus votos para habilitar financiamientos de US$ 25 millones y US$ 12 millones respectivamente, en Canelones es el intendente frenteamplista Yamandú Orsi quien está al acecho del voto que le asegure un fideicomiso en principio valuado en US$ 80 millones.

Las negociaciones, cada una de ellas con sus propias lógicas departamentales, son seguidas con atención por los conductores de los partidos políticos y también en las altas esferas del gobierno nacional, en particular por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Al tratarse de endeudamientos que exceden un período de gobierno, los fideicomisos requieren dos tercios de los votos de la Junta para aprobarse. Eso obliga, en casi todos los departamentos, a negociar con la oposición.

En Canelones el instrumento se ha utilizado ya tres veces desde que el Frente Amplio asumió el poder con Marcos Carámbula, siempre con el auxilio de algún voto no frenteamplista.

En 2016, con Orsi en su primer período al frente de la comuna, la Junta Departamental de Canelones aprobó –sin los votos de Todos, el bloque de Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional– un fideicomiso de unos US$ 80 millones. Cinco años después, el dirigente del MPP propuso al legislativo un nuevo fideicomiso, también por US$ 80 millones.

Al contar con una bancada de 20 ediles, el Frente Amplio necesita al menos un voto opositor para habilitar ese financiamiento.

La oposición en Canelones está compuesta por 10 ediles del Partido Nacional –en su mayoría de la 400 (Aire Fresco) y con dos integrantes de la lista 33 (que representa al herrerismo en el departamento)– y un edil colorado (del sector Batllistas).

Tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado señalan que Orsi puede atraer votos opositores negociando, por ejemplo, una mayor dotación de recursos a sus alcaldías, y de hecho en la intendencia canaria reivindican también ese abordaje local.

Mientras tanto, el Ejecutivo Departamental del Partido Colorado (liderado por Ciudadanos) se expresó en contra de respaldar la propuesta del intendente y exhortó a la bancada (representada únicamente por Batllistas) a no dar sus votos.

Dentro del Partido Nacional, mientras que los dirigentes de Aire Fresco se expresaron, en un principio, reticentes a apoyar el plan financiero de Orsi –tal como hicieron cinco años antes–, en la lista 33 liderada por el diputado Sebastián Andújar dijeron no tener una posición definida de antemano; en otras palabras, que estaban dispuestos a escuchar y conversar. Así se lo transmitió el propio Andújar a Delgado y otros dirigentes del partido, según dijeron a El Observador fuentes nacionalistas.

El secretario de Presidencia, quien pretende ante todo que el Partido Nacional vote unido, ha mantenido a su vez conversaciones con Orsi respecto a la aprobación de los fideicomisos.

En ese contexto, el intendente canario se mostró esta semana dispuesto a convencer a los ediles frenteamplistas de Río Negro para que voten el fideicomiso propuesto por el nacionalista Omar Lafluf. "Cuando nos enteramos que había necesidad de acercar o de ver qué chance existe para habilitar un crédito fue que nos pusimos en contacto con los compañeros de Río Negro. Nos consta las dificultades que tanto (el exintendente frenteamplista) Óscar Terzaghi como Lafluf han tenido. Queremos ponernos a la orden para pensar juntos", declaró Orsi en la radio local Impacto.

"Es cierto que gente del gobierno nacional con quienes tengo relación también me han preguntado cómo la veo. No sé si interceden o intercedemos. Lo que hay es una voluntad de acercar partes o por lo menos comprender la realidad para ver cómo seguimos. Admito sí que tengo con algunos referentes del gobierno líneas de acercamiento. Es madurez política y conocimiento de gestión: si eso existe en algún momento se le va a encontrar la vuelta", agregó el intendente de Canelones, consultado sobre sus conversaciones con Delgado.

En paralelo, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, insistirá con su propuesta de un fideicomiso de unos US$ 25 millones, iniciativa que también requiere el apoyo frenteamplista. En los últimos días, la Mesa Política de la coalición de izquierda en ese departamento avaló volver a negociar con el gobierno de Umpiérrez, que aceptó tratar el asunto después de que se vote el Presupuesto. Fuentes de la intendencia rochense dijeron que esperan tener una reunión con delegados de la oposición en el correr de las próximas semanas.