Bloqueo en la entrada de La Tablada amenaza distribución de combustible

El Sindicato de Transporte de Carga (Suctra) resolvió este lunes bloquear el ingreso de camiones a la planta de la Tablada, ubicada en los accesos de Montevideo, uno de los principales puntos de carga que utilizan los vehículos para luego distribuir combustible por todo el país. Según supo El Observador, el reclamo se hace para "generar conciencia" sobre las desfavorables condiciones de trabajo que sufren los choferes quienes, según denuncia el gremio, pasan más de 24 horas sin dormir al volante.

El sindicato también denuncia que el Ministerio de Trabajo no fiscaliza las irregularidades. El bloqueo representa una amenaza a la distribución de combustible, ya que La Tablada es la principal planta de abastecimiento de ANCAP.

La medida de conflicto comenzó a las cinco de la mañana de este lunes y no tiene previsto una hora concreta de finalización. “Estamos en una asamblea informativa y nos pensamos quedar por tiempo indeterminado. No descartamos ampliar la medida y trasladarnos a otros puntos de forma sorpresiva”, dijo a El Observador Ricardo Aloy, secretario general del sindicato.

El gremio reclama que hay choferes que conducen días enteros sin descansar para poder cobrar más a fin de mes. “Lo que pasa es que las empresas pagan de manera irregular. Se cobra en función de un promedio de combustible trasladado, lo que exige trabajar a una velocidad rápida. A fin de mes, entonces, conseguís una liquidación mejor”, explicó dirigente y detalló que los trabajadores aceptan “estas malas condiciones de trabajo”, porque es lo primero que se les ofrece cuando van a buscar empleo. “Te terminan sometiendo a esto porque no queda otra”, detalló.

El salario de los conductores es complicado de calcular, dijo Aloy, porque la manera de pagar es alternativa y no formal. El dirigente adelantó que el promedio ronda los $ 17.000 mensuales. “Por ejemplo, hay trabajadores que deberían percibir un salario cuatro veces mayor a lo que en verdad se les paga”, puntualizó.

Aloy definió como “lamentables” los viáticos que las empresas destinan para que los choferes se alimenten en una jornada de 24 horas. “Te dan $ 217 para que gastes en un día entero de trabajo. Eso solo te da para un refuerzo de mortadela y una agua grande. O sea que estás todo un día sin dormir y mal comido”, apuntó el dirigente.

En lo que va del año murieron siete conductores de camiones y 70 personas particulares que impactaron contra los vehículos de carga de combustible, informó Aloy.

“Hace tres años que venimos reclamando esto en el Ministerio de Trabajo y la verdad es que, hasta ahora, no han movido un dedo. No mostraron ningún interés por resolver este problema”, denunció el dirigente. Según dijo, el gobierno no fiscaliza que el pago de los salarios se realice de manera formal ni tampoco ubica dispositivos de controles en las rutas para corroborar cuánto ha descansado un conductor o cuántas horas ha manejado en un día. “La cámara de transporte también hace caso omiso a este problema. Demostró que le importa muy poco todo este conflicto”, afirmó el gremialista.



"Estamos en etapa de negociación. Tenemos una situacion conflictiva y estamos trabajando en ella", dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros de este lunes.