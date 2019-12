Bonomi: "Alguien decía 'hay que suspender el fútbol', habrá que suspender los matrimonios"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la policía trabaja con las cámaras del Ministerio del Interior instaladas en 8 de Octubre para saber qué hizo antes y después el hombre que asesinó a balazos a Lucas Langhain, hincha de Nacional de 24 años. Además, tratan de identificarlo.

Tanto él como la mujer que lo acompañaba están visualizados por la policía pero no identificados. Si bien el ministro dijo esta mañana en el programa Puntos de Vista de radio Uruguay que creía que la mujer estaba identificada, el fiscal de Homicidios Juan Gómez dijo a El Observador que las 11 de la mañana de este lunes la mujer tampoco estaba identificada. "Está mucho más clara la imagen de ella", dijo Bonomi y aclaró que las imágenes que se han viralizado no son de calidad por lo que no permiten avanzar mucho.

El ministro aseguró que el operativo policial estaba previsto para disuadir enfrentamientos entre barras pero esto fue una acción individual y en el "contexto de la escalada de violencia que ha habido".

"Alguien decía hay que suspender el fútbol, bueno habrá que suspender los matrimonios porque la violencia de género es la razón mayor de homicidio después del ajuste de cuentas", opinó Bonomi.

A continuación el ministro volvió sobre el problema es la cultura de la violencia y dijo que hay una cantidad de situaciones que se han encarado mal y contó que hoy había una foto en las redes que decía "un gil menos, eso pasa por meterte con Peñarol". "Si encaramos las cosas así...", cuestionó Bonomi.