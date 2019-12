Bonomi, sobre asesinato de Lucas: “El que confunda que esto es un problema de hinchas está equivocado”

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó que el asesinato de Lucas Langhain en los festejos de Nacional tras la obtención del Campeonato Uruguayo no es un problema de hinchadas.

“El que confunda que esto es un problema de hinchas está equivocado. Puede ser que tenga en el origen una conexión con hinchas de un club o de otro, pero es un negocio y el espejo de este negocio está en Argentina”, expresó Bonomi en su visita a los estudios de Radio Sarandí.

A la hora de definir la situación de las barras, Bonomi expresó: “Son un eslabón del crimen organizado. Las barras bravas manejan la tribuna, manejan el estacionamiento, manejan el pase de algunos jugadores, a partir de manejar pases presionan a las directivas, a los directores técnicos porque quieren promover jugadores para tener más dinero en la venta. Es un negocio redondo y muchas veces manejan la tribuna no solo en el aspecto delictivo, sino de lo que hay: droga, sexo, en la tribuna, sino que manejan las emociones en el estadio porque tienen una banda musical, apuntadores que llevan adelantes los cantos y el estadio entero termina cantando lo que le inducen desde un sector y no se dan cuenta y lo consideran como una cosa de hinchas”.

Bonomi acotó: “Esto lo dijimos hace dos o tres años en una interpelación que surgió a partir del clásico de la garrafa, que esto estaba tan investigado por la policía y ahí dijimos muchas cosas que dijimos las cosas que están diciendo ahora. Me acordé que habíamos publicado un libro con la interpelación, solamente con el aspecto deportivo de la interpelación. Se llama Violencia y fútbol en el Uruguay, la importancia de una discusión responsable”.

Consultado por el entramado que tiene el asesinato con la conexión con la cárcel y el manejo de los celulares por parte de los pesos, respondió: “En la interpelación manejamos grabaciones de cosas que se decían desde la cárcel y el debate es ese: ¿qué se hace con el celular? ¿Se prohíbe o se lo deja y se lo utiliza como elemento de información? Nosotros pusimos inhibidores de celulares, ¿y sabe por qué no funcionó? Porque las telefónicas aumentaron la señal. El inhibidor está calculado para una señal, se compra sobre esa base, se colocó, pero las telefónicas compraron y aumentaron la señal y se comunican a través de esa telefónica y rompieron el tema. Uno no puede decidir administrativamente porque no van a poner por delante a las personas privadas de libertad, van a poner por delante a los vecinos”.

Bonomi concluyó: “Yo a veces sigo las redes y uno no sabe si reírse o llorar porque hablan de cosas que no tienen idea de lo que pasa. Generan discusiones a partir de suposiciones. Esto está recontra discutido, pero no en Uruguay, en el mundo, y en el mundo yo creo que no lo han resuelto”.