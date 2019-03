Bonomi sobre femicidio en Artigas: "Pidió ayuda y no se la ayudó"

El femicidio de Rosana Batista, una policía de 29 años asesinada por su expareja en Artigas, fue uno de los temas que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, abordó en su discurso durante el acto central por el Día de la Mujer que se realizó este jueves en la Sala Zitarrosa. El ministro dijo que Batista “pidió ayuda y no se la ayudó”.

“Cuando pasa esto uno puede decir ‘¿para qué denuncio si después no tiene efecto?’. En la inmensa mayoría de los casos se ha logrado frenar el proceso de violencia pero hay casos en los que no. Hay cosas que fallan y hay que corregirla”, reconoció ante una sala llena.

El ministro criticó al Juzgado de Familia de Artigas por no dar aviso a la Fiscalía la denuncia de la mujer, quien señaló que su expareja estaba incumpliendo una orden judicial de no acercarse. Tampoco se le aplicaron otras medidas, como custodia policial para la víctima o una tobillera electrónica.

“A pesar de la orden judicial de no acercarse se seguía acercando y la seguía amenazando. Ella avisó a los jueces y no quisieron que se le avisara a la Fiscalía. Cuando sucede esto hay que avisar a todos los actores. Hay que tomar medidas para que esa decisión de violentar a la Justicia no quede así nomás. Hay que seguir denunciando y viendo qué se hace cuando la denuncia y el aviso no son suficientes. Yo quiero hacer esa digresión”, sostuvo el jerarca.

A su vez, destacó que para lograr las metas que el gobierno se propone “no se pueden implementar en soledad”. “Se precisa de un equipo nacional que comprenda el valor de la participación”, afirmó.

La policía fue encontrada muerta este martes en su casa, ubicada en las afueras de la ciudad de Artigas. El hombre estaba muerto en otra habitación de la casa. El caso es trabajado como un presunto femicidio con posterior suicidio del agresor.

De confirmarse la hipótesos de investigación, se trataría del tercer femicidio en lo que va del año. El primer caso tuvo lugar el 29 de enero, cuando un hombre estranguló a su pareja luego de discutir en su vivienda del barrio montevideano de Paso de la Arena. El agresor huyó de la escena del crimen y fue detenido el 5 de febrero en Cerro Largo.

En tanto, el segundo episodio ocurrió el 2 de febrero en un campo de San José, cuando un hombre de 61 años mató a su pareja de 60 y luego se colgó de un árbol.