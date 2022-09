Boric anunció un Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos por la dictadura de Pinochet

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció un Plan Nacional de Búsqueda para esclarecer la suerte corrida por 1.192 personas secuestradas y desaparecidas durante la sangrienta dictadura cívico-militar que lideró Augusto Pinochet (1973-1990), tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende.

“Hay 1.192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, no es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”, dijo el mandatario durante un acto en el palacio de La Moneda, la sede del gobierno, en ocasión de una ceremonia para conmemorar el 49 aniversario del golpe de Estado.

Según los registros oficiales elaborados por la Comisión Valech, bautizada así por el nombre del obispo Sergio Valech que la presidió hasta su fallecimiento, 44.000 chilenos fueron víctimas de la dictadura, 3.216 de ellas resultaron asesinadas y desaparecidas, número que ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas.

La última etapa de la investigación demandó 18 meses. Comenzó hacia finales del gobierno de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010) y siguió durante el mandato de Sebastián Piñera (2010-2014 / 2018-2022), antecesor de Boric en la presidencia del país.

Ante un grupo de invitados en La Moneda, el actual presidente recordó que “hace 49 años estos muros fueron testigos de una serena firmeza con la que un grupo de chilenos y chilenas intentaron defender la institucionalidad democrática, mientras eran avasallados por la fuerza de las armas”.

“Hoy recordamos a Allende, pero no solo a él”, agregó el jefe de Estado en referencia “a quienes sufrieron humillaciones, persecución o exilio, a las víctimas de la represión y a quienes lucharon por recuperar la democracia”. “La memoria no es un acto puramente intelectual, un objeto del pasado, sino un ejercicio movilizador”, enfatizó el mandatario.

Boric, que viene de sufrir una dura derrota política con el rechazo al texto constitucional para reemplazar la Carta Magna redactada por la dictadura en 1980, aseguró que el Plan Nacional de Búsqueda se implementará en estrecha relación con las organizaciones que agrupan a los familiares de las víctimas.

La comisión, que tomó e investigó las denuncias por las violaciones a los derechos humanos cometidas por los aparatos de seguridad e inteligencia de la dictadura, entregó un informe de 60 páginas al expresidente Piñera. El resultado, sin embargo, no está exento de polémica. Sin bien en el último tramo incorporó 9.800 víctimas y 30 casos de desaparecidos, la organizaciones de familiares denuncian que la comisión rechazó más de 22.000 casos presentados.

Desde el reinicio de la democracia en 1990, el Estado chileno ha conformado cuatro comisiones diferentes para reconocer a las víctimas y otorgarles una reparación. En total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos por estas comisiones, el número oficial de víctimas directas supera las 44.000 personas; entre ellas, 3.216 fueron asesinadas, y solo 1.185 encontradas e identificadas con el tiempo.