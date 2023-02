Boston River vs Huracán: el Sastre busca pegar primero en duelo de Copa Libertadores

Boston River enfrenta a Huracán desde la hora 21.00 en el Estadio Centenario en partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

El Sastre eliminó en primera ronda a Zamora de Venezuela tras ganar 3-1 de local y 1-0 como visitante.

El venezolano Daniel Farías confirmó el equipo con Santiago Silva, Emanuel Beltrán, Gian Franco Allala, Marco Mancebo, Leonard Costa, Pedro Silva Torrejón; Emiliano Sosa, Martín Fernández Figueira, Jonathan Urretaviscaya; Cristian Olivera y Mathías Acuña.

En el banco de suplentes quedaron Juan Ignacio González, Santiago Corbo, Carlos Valdez, Fernando Camarda, Mateo Torres, Martín Fernández Benítez, Hernán Novick, Leandro Suhr, Emiliano Gómez, Bruno Barja, Emiliano Rodríguez y Alexander Machado.

Guzmán Rodríguez está ausente por la expulsión en la revancha ante Zamora.

Huracán, dirigido por Diego Davobe, definió su alineación con Lucas Chaves, Guillermo Soto, Fernando Tobbio, Gastón Sauro, Ángel Benítez, Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori, Héctor Acevedo; Juan Carlos Gauto y Matías Cóccaro.

La revancha de este partido se jugará el miércoles 1º de marzo a la hora 19.00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El ganador de esta llave jugará la tercera ronda (8 y 15 de marzo), última previa a la fase de grupos, contra el ganador de Sporting Cristal y Nacional de Paraguay. En la ida, los guaraníes ganaron 2-0 de visitantes.

Los premios de Boston River en la Copa Libertadores 2023

Por jugar la primera ronda, Boston River ganó US$ 400.000 y por disputar la segunda fase embolsará US$ 500.000. Si llega a superar a Huracán y clasificar a la tercera ronda ganará US$ 600.000 adicionales.

La ficha

Boston River: Santiago Silva, Emanuel Beltrán, Gian Franco Allala, Marco Mancebo, Leonard Costa, Pedro Silva Torrejón; Emiliano Sosa, Martín Fernández Figueira, Jonathan Urretaviscaya; Cristian Olivera y Mathías Acuña. DT: Daniel Farías

Huracán: Lucas Chaves, Guillermo Soto, Fernando Tobbio, Gastón Sauro, Ángel Benítez, Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori, Héctor Acevedo; Juan Carlos Gauto y Matías Cóccaro. DT: Diego Davobe

Estadio: Centenario

Jueces: Wilmar Roldán, Sebastián Vela, Wilmar Navarro, Carlos Bentancur. VAR: John Perdomo, Alexander Guzmán (Colombia)