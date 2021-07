BPS: más de la mitad de las empresas aún no designaron su representante para las elecciones

Más de la mitad de las empresas contribuyentes no estatales, pluripersonales o sociedades no designaron mandatario para votar en la próxima elección de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS). Además, ni la cuarta parte de los trabajadores extranjeros sin credencial cívica realizaron el trámite para ingresar al padrón electoral. El plazo vence este viernes 16 de julio.

El Directorio del BPS está conformado por cuatro miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y tres directores sociales electos por cada uno de los órdenes: jubilados y pensionistas, trabajadores activos y empresas contribuyentes.

El BPS está confeccionando los padrones a ser utilizados en esta elección de los representantes sociales, a realizarse el 28 de noviembre. El voto es secreto, personal y obligatorio, para las personas incluidas en los padrones electorales. Están habilitadas para votar cerca de 1,7 millones de personas.

Los candidatos para ocupar los cargos de directores sociales se van a postular cuando les sea indicado por la Corte Electoral. La fecha que se maneja es entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre.

El vicepresidente del BPS, Daniel Graffigna, informó al diario El Observador que de las 150 mil empresas pluripersonales registradas en el ente, aproximadamente unas 70 mil “aún no han designado mandatario para que los represente”.

No obstante, el jerarca confía en que en los días que quedan “se va a levantar mucho y entre hoy y mañana muchas empresas van a designar su mandatario”.

Los titulares o representantes de empresas pluripersonales y personas jurídicas podrán designar hasta este viernes al mandatario través del servicio en línea Ingresar mandatarios para elecciones BPS. Para ello, deberán contar con usuario personal BPS y perfil de recaudación nominada, así como facultades como otorgar declaración, declaración nominada o todas las facultades.

Por otro lado, Graffigna explicó que de los más de 50.000 jubilados y pensionistas, trabajadores o empresas unipersonales extranjeros que están habilitados para votar, “solo el 12% realizó el trámite para ingresar en el padrón electoral”

Estas personas también tienen plazo hasta el viernes para ingresar su domicilio personal de residencia en el aplicativo relevamiento de domicilios, Además, podrán registrar su domicilio a través del WhatsApp oficial del BPS 092 36 62 72.

“Esta elección es muy importante. Para el trabajador, jubilado, pensionista o empresario, tener a un representante con una visión distinta sentado en el directorio es clave. Uno nota lo que aportan los directores sociales desde su óptica”, sostuvo Graffigna.

Camilo dos Santos

Banco de Previsión Social (BPS)

¿Cuáles son las sanciones por no votar?

Las sanciones a los jubilados y pensionistas que no voten serán de una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales, unos $ 1.200.

Si un trabajador no cumple con la obligación del voto, se le aplicará una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales. Y en caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente. La multa también es de $ 1.200.

La multa será el doble $ 2.400 para aquellos trabajadores que sean profesionales o funcionarios públicos.

A las empresas que no designen un mandatario o habiéndolo designado, no concurran a votar, se les aplicará una sanción de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes, sin importar su naturaleza jurídica. El valor de la multa en estos casos va desde $ 8.081, $ 16.162 y $ 26.937, respectivamente.