Brian Alemán, el uruguayo que será dirigido por Maradona

Argentina está convulsionada. El regreso de Diego Armando Maradona sacudió a un país inmerso en una problemática política y social.

La vuelta de Diego para conducir técnicamente a Gimnasia y Esgrima La Plata generó una revolución de tal magnitud de la cual ni lo más acérrimos enemigos están ajenos. Estudiantes de La Plata, el eterno rival del Lobo, se expresó a favor de la vuelta del 10.

“Celebramos tu vuelta al fútbol argentino. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades. Nosotros te sentimos parte de nuestra escuela”, fue el mensaje del club pincharrata en las redes sociales acompañado de una imagen de Maradona al lado de un eterno ídolo de Estudiantes como Carlos Salvador Bilardo.

Y en medio de toda la locura mediática que generó la vuelta de Maradona a un club que pasa por un mal momento deportivo y con riesgo de descenso, hay un uruguayo.

AFP

Brian Milton Alemán, un enganche producto de la cantera de Defensor Sporting, aguarda con la misma ansiedad que el resto del plantel el desembarco de Maradona.

Alemán pasará a integrar la selecta lista de uruguayos que será dirigido por el que, para muchos, es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

El volante uruguayo, de 29 años, debutó en el fútbol profesional el 12 de octubre de 2010 en la victoria de Defensor Sporting 3-1 sobre El Tanque Sisley.

De acuerdo a la web oficial del Lobo, como se conoce al club platense, Alemán lleva jugados 294 partidos oficial, de los cuales 44 los jugó en Gimnasia equipo en el que cumple su segundo pasaje.

Twitter Alemán

El volante, de prolongada trayectoria incluyendo clubes de Argentina, Ecuador y Arabia Saudita, juega por izquierda y durante mucho tiempo ocupó la misma función de Maradona.

Maradona siempre tuvo una relación especial con los uruguayos. Pocos recuerdan que realizó un proceso de recuperación y acondicionamiento físico para un Mundial en Maldonado. Que alabó siempre a Enzo Francescoli. Que estuvo a punto de venir a Uruguay para defender a Peñarol.

AFP

Pero acaso los hechos más fuertes que se le reconocen fueron el día que la FIFA expulsó a Luis Suárez del Mundial y apareció en el hotel celeste con una remera en respaldo al salteño.

O sus elogios a Diego Godín que provocaron el enojo del español Sergio Ramos.

En su participación en el programa De la mano del 10, que conduce el uruguayo Víctor Hugo Morales, Maradona dijo: "Cuando se habla de crack a mí me decían, y no quiero entrar en polémicas, me decían 'Ramos es crack'. ¡No! ¡Godín es crack! Que te defiende, que manda, que te hace gol, que sale campeón, que no falta un partido".

Y el último mensaje a Rodrigo Mora al que, cuando debió dejar el fútbol, le aconsejó que la peleara.

Alemán pasará a formar la selecta lista de jugadores uruguayos que escuchará a Maradona en el día a día y en sus arengas en los vestuarios. Un lujo de pocos.