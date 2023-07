Bruno Damiani: "Boca es de los rivales más accesibles para Nacional en la Copa Libertadores"

Bruno Damiani, el delantero de Nacional, habló sobre su momento y lo que viene en la Copa Libertadores de América, ya que deberán enfrentar a Boca Juniors en los octavos de final, el 2 de agosto en el Gran Parque Central, y el 9 en La Bombonera.

“Cuando comenzó el año me esperaba un poco más de tiempo (en la cancha) en un rol más secundario, porque competía contra dos compañeros con mucha trayectoria. Cuando se lesionó el Puma (Gigliotti), tuve más protagonismo y me tocó hacer un gol muy importante, que fue mi primero por el Uruguayo y me fui ganando un poco el lugar”, dijo Damiani en el programa “Peloteando” de AM 910.

“Ahora llegó Gonzalo (Carneiro) y somos cuatro delanteros. Es el puesto con más competencia en el plantel. En lo que más me destaco respecto a otros delanteros, es el sacrificio de buscar las pelotas largas y dar una mano atrás”, agregó.

Emmanuel Gigliotti dijo hace dos meses que Damiani era "el Haaland uruguayo". Así explica cómo lo sintió: “Es un lindo comentario que un compañero con la trayectoria del Puma te diga algo así. Por supuesto que se siente una presión, pero justo cuando lo dijo fue cuando me tocó hacer los goles y fue como una respuesta a lo que él dijo. Lo tomo como algo muy positivo y supe corresponder a ese halago en ese momento”.

Asimismo, recordó su pasaje por la Liga Universitaria y cuando jugaba como lateral izquierdo, antes de llegar a los tricolores.

Y volvió a hablar de Nacional.

“Jugar siendo hincha es un plus extra. Inconscientemente, siempre influyen esas cosas”, indicó el delantero.

Habló de Boca Juniors, el próximo rival en la Copa Libertadores de América, y que en Argentina entienden que el xeneize salió favorecido por enfrentar a Nacional.

“Puedo hablar por mí, no sé cómo lo tomarán todos. Yo creo que Boca es de los rivales más accesibles y también entiendo que ellos hayan pensado lo mismo de nosotros. Hay formas y formas (de decirlo). Si lo dicen de otra manera, no pasa nada, pero cuando te faltan el respeto, también te manijean. Si ves programas deportivos en los que te ningunean, como suelen hacer, a mí me moja la oreja y me calienta. Pero si lo dicen respetuosamente, es una opinión válida completamente”, disparó el joven delantero albo.