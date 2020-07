Brutal ataque de perros a una majada Merino de alta carga genética

Ya son 15 las ovejas de alto valor genético que murieron a causa de un brutal ataque de una jauría. Esto sucedió durante la semana pasada, pero por la gravedad de las heridas varios animales de la raza Merino atacados continúan muriendo, con casos en los que el productor no tiene otra salida que sacrificarlas.

Esta vez el daño tuvo como foco animales preñados por inseminación y con una alta carga genética, pertenecientes a la emblemática cabaña Santa Catalina, de Douglas Cortela y familia, varias veces ganadora de grandes campeones en la exigente Expo Prado y en otras exposiciones en el interior del país.

La majada Merino del establecimiento, ubicado en Colonia (en el kilómetro 25 de la ruta 12), es fruto de una selección que se ha venido realizando durante décadas, tanto que todo comenzó en 1953. Es decir, en una noche se destrozó parte de los 67 años de inversión desarrollada por varias generaciones.

“Junto a mi hijo hemos hecho guardia toda la noche y hasta llegamos a contratar a una persona para que lo hiciera, pero los perros no aparecen”, contó Douglas Cortela, propietario de las ovejas, consultado sobre una solución al constante perjuicio.

En diálogo con El Observador, el productor, notoriamente afectado por la situación, expresó su preocupación ante un problema al que no le ve solución en el corto plazo.

"Que se pongan las pilas"

“Hablé un jerarca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y me dijo que el tema va para rato. Si no se empieza ahora, no sé cuándo vamos a ver los resultados. Les pido a las autoridades que se pongan las pilas, porque hace 10 años por lo menos que estamos diciendo que hay una luz amarilla con los perros, ahora es roja. Me causó mucha tristeza que me dijeran que va para largo, porque no da ganas ni de seguir trabajando”, lamentó.

Nicolás, hijo de Douglas, expuso su malestar en la red social Twitter.

El criador también contó que realizó la denuncia y que la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) tuvo una muy buena actuación, así como también la Policía que colaboró con la búsqueda de los perros. De todas formas, reconoció que “no se va a lograr llegar a nada”, dado que esta no es la primera vez que sufre de un ataque de estas características.

“Los perros están vagando. Nadie quiere matarlos, pero hay que tener un control. Nunca jamás pude cobrar un peso”, dijo, dando cuenta de que nunca pudo recuperar nada de lo perdido por ataques de perros.

Gentileza familia Cortela

A propósito, el productor señaló que es difícil calcular las pérdidas económicas, dado que se trata de animales de alta carga genética y cuya lana se paga muy bien en el mercado. Además, todos los ejemplares estaban preñados por inseminación.

“Una oveja Merino general no baja de US$ 150. Estos ejemplares, entre la lana, la oveja, el cordero y la genética, cuestan entre US$ 300 y US$ 400. No las mire mucho para no calentarme, pero habían al menos tres ovejas que eran buenas buenas, y valen unos US$ 1.000. Es difícil ponerle precio”, expresó.

Más allá de las pérdidas económicas, el productor lamenta las horas de trabajo pérdidas, la dedicación y la trayectoria que tienen los animales, además del cariño que les tiene por pasar tanto tiempo con ellos.

“Es lamentable y es muy fácil evaluar el daño, la pérdida. Una majada de estas características y con esta carga genética, es invalorable”, concluyó.