Buena demanda internacional y poca oferta sostiene al novillo en los US$ 4

Se consolida la estabilidad en el mercado ganadero, respaldada por una buena demanda internacional de carne, con un precio semanal de exportación arriba de US$ 4.600 y una faena que volvió a estar por encima de las 50.000 cabezas.

El valor del novillo supera en 23% la referencia de un año atrás. El eje de los negocios para los mejores ganados sigue en US$ 4 por kilo en cuarta balanza, como viene sucediendo en las últimas tres semanas. En negocios puntuales se alcanzan y cruzan los US$ 4,05 en función de la calidad, el volumen y la cercanía a planta. Es más marcado el diferencial de precios para los novillos de primera, que son los que menos abundan. La oferta es restringida, con algo más de ganados generales.

La vaca gorda cotiza entre US$ 3,75 y US$ 3,80 por kilo y algún centavo por encima en ganados de calidad, y la vaquillona sobre US$ 3,90 por kilo. Las entradas a planta van de 10 a 20 días.

Mercado internacional activo en tres frentes

El mercado internacional está activo, con buenos valores, aunque más calmos que semanas atrás. La demanda china es sostenida, sin que se llegaran a convalidar altos precios pretendidos tras el cierre de exportaciones argentinas. Desde Europa llegan noticias semana a semana en las puertas del verano, con mayor operativa. En Estados Unidos destaca el empuje del consumo, que viene traccionando a la demanda de carne.

Por primera vez en el año, el precio promedio de exportación de la carne vacuna de 2021 se ubicó por encima de 2020. Fue US$ 3.926 por tonelada al 12 de junio, 0,4% arriba de los US$ 3.912 de un año atrás. La semana pasada promedió US$ 4.618, de los más altos de la serie publicada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) desde 2002. Si bien son datos prelimilares, con posibles ajustes hacia adelante, de las últimas ocho semanas siete estuvieron arriba de US$ 4.000, en parte con el componente alcista de la cuota 481.

Esta firmeza en el mercado internacional impulsa la faena, que la semana pasada bajó moderadamente, pero se mantuvo por encima de las 50.000 reses por segunda semana consecutiva. Al 12 de junio se faenaron 54.494 vacunos, una baja de 6% frente a los 57.982 procesados la semana previa pero un incremento de 38% respecto a igual semana del año pasado, de acuerdo a los datos del INAC.

La expectativa es que el buen escenario de precios se mantenga, con menor disponibilidad esperada en el volumen de ganado de campo en las próximas semanas, con demoras en la salida de ganados de verdeo, lo que podría reflejarse en una retracción de la actividad industrial.

En el mercado de reposición, se ha reducido la oferta. En el remate de esta semana de Plaza Rural los terneros hicieron un promedio de US$ 2,27 por kilo en pie, sin cambios respecto al remate anterior.

El fuerte incremento en el precio del novillo gordo y un ajuste a la baja registrado en el precio del ternero llevan a la relación flaco/gordo –cociente entre el precio del ternero y el del novillo gordo– a mínimos desde que hay registros (2011), apuntando la ecuación a favor de la invernada.

Firmeza para los lanares y en el precio de exportación de carne

La firmeza también predomina para los lanares, con el cordero cercano a los US$ 4 por kilo y en negocios puntuales superando esa referencia. El borrego especial cotiza entorno a US$ 3,90, el capón US$ 3,80 y la oveja US$ 3,70. Hay mucho interés de compra, prácticamente sin oferta.

Esta semana quedó oficializada la habilitación del paso de frontera en Artigas para la exportación de ovinos a Brasil, que se espera le dé un dinamismo adicional al rubro.

Por el lado de la carne ovina, el desempeño de las exportaciones sigue siendo destacado. Por cuarta semana consecutiva el precio de exportación superó los US$ 5.000 por tonelada, con un promedio en las últimas cuatro semanas móviles de US$ 5.390. La semana pasada fue de US$ 5.548. Y en lo que va del 2021 es de US$ 4.814, una suba de 10,7% respecto a los US$ 4.347 por tonelada de promedio en el mismo período de 2020.