Cabildo Abierto pide US$ 57 millones de aumento de gasto y un "alivio" tributario a pymes

La Rendición de Cuentas ingresará al Parlamento el próximo jueves. Previo la discusión que se avecina, Cabildo Abierto dejó claro que no pone condiciones de antemano pero que también tiene propuestas "dignas de ser escuchadas". O al decir del senador Guido Manini Ríos, propuestas que "tienden a solucionar problemas y situaciones de injusticia".

A pocas horas de la llegada del mensaje presupuestal al Parlamento, Cabildo Abierto se adelantó al resto de la coalición de gobierno y presentó artículos que pretende incluir en el texto final.

Se trata de 16 medidas, a las que accedió El Observador, de las que la mitad supondrían un gasto adicional al previsto y que, en buena parte, irían dirigidas a áreas y organismos en los que los cabildantes tienen especial interés –y en algunos casos control político–, a un costo total de US$ 57 millones.

La mayor parte de esa cifra, unos US$ 30 millones, se propone que vaya a un incremento "significativo"en las retribuciones al personal militar que fue alcanzado por la reforma a la ley de retiros vigente desde 2019.

Tal como adelantó El Observador, se propone que los aumentos sean en tres franjas: 5% a los oficiales, 7,5% a los suboficiales y cabos de primera y 10% a cabos de segunda y soldados. También se prevé la asignación de una partida fija por nocturnidad de $ 300 por guardia a los oficiales y de $ 250 para el personal subalterno.

"Es un deber", señaló Manini este martes en rueda de prensa. Se trata, a su juicio, de sectores "relegados administración tras administración" y que "están en situación muy sumergida". El líder de Cabildo Abierto admitió que será un planteo que se deberá negociar con el gobierno. Al respecto, el Ministerio de Defensa incluirá en su pedido 6% para los salarios militares, porque en el gobierno no quieren que ese incremento exceda al que se le dará al resto de los funcionarios públicos.

"No estamos conformes", replica en cambio Manini.

En el capítulo educativo, Cabildo Abierto pretende otorgar una partida anual de US$ 17 millones para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) destinada a mejorar los salarios de los docentes de Primaria, Secundaria y UTU que se desempeñan en centros de enseñanza ubicados en zonas de contexto crítico. La propuesta, según sus cálculos, beneficiaría a 9 mil maestros y profesores. En esa línea también se incluye una partida única de US$ 100 mil y una partida anual de US$ 31 mil destinada a la Universidad Tecnológica (UTEC) para permitir la formación de 100 cupos complementarios en la carrera de tecnólogo en Informática en Maldonado.

En un tercer escalón de las prioridades cabildantes está la salud. Allí se propone asignarle a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) poco más de US$ 5 millones para mejorar la infraestructura en lugares de internación de adictos, y dotarlos de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento. Todo esto con la premisa de una eventual aprobación del proyecto de ley que los liderados por Manini presentaron para hablilitar la "internación compulsiva consentida". A ese mismo organismo se propone otorgar US$ 280 mil para el Hospital de Rio Branco, para que pueda poner en funcionamiento su block quirúrgico y su sala ginecobstétrica.

Cabildo Abierto pretende una partida de US$ 51 mil, a través de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, para una campaña informativa y educativa para la prevención de esa enfermedad.

Las grandes olvidadas

Uno de los mayores énfasis del planteo de los cabildantes pasa por un "alivio" tributario inmediato para las pequeñas y medianas empresas. Un alivio que según Manini debe llegar "ya", si se toma en cuenta que "el gran objetivo" de esta Rendición de Cuentas debe ser la generación de empleo "de todas las formas posibles".

Para el senador, la manera más óptima pasa por este tipo de empresas, responsables del 90% de los puestos de trabajo en el sector privado y que son "las grandes generadoras de riqueza, que muchas veces son las grandes olvidadas".

Según afirmó, sobre ellas pesa una carga tributaria cinco veces mayor a la de las grandes de firmas en proporción al giro y a la facturación. Al respecto se plantean una serie de propuestas cuyo costo no fue calculado y que en su mayor parte consisten en cambios en la aplicación del Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE).

Allí se propone eliminar dos decretos emitidos durante los gobiernos del Frente Amplio que impiden ajustar este tributo por inflación. La propuesta es que la tributación se adecue a la evolución de los precios registrada en el período y que la escala referente a este impuesto pueda ser progresional para que en caso de superar los topes, en lugar de aplicarse la nueva tasa a todas las rentas, se aplique solo al exceso del tope. Los cabildantes también pretenden que estas empresas vuelvan a tener la posibilidad de tributar IVA mínimo.

Para financiarlo, los cabildantes apuntan a determinadas exoneraciones fiscales que desde hace tiempo disfrutan las "grandes empresas" y que, a su juicio, "son dignas de ser revisadas". Al respecto Manini sostuvo que esta propuesta, largamente reclamada por su partido, fue presentada al Ministerio de Economía y Finanzas. Aún no hubo, admitió, una respuesta.

Otras ocho propuestas que presentará Cabildo Abierto en la Rendición de Cuentas no supondrían un costo adicional. Allí se destaca la reforma en el sistema de ascensos en el Ministerio del Interior, para así restablecer el ascenso en el personal superior por antigüedad calificada.

Los liderados por Manini Ríos pretenden además que el Fondo del Subsidio por Fallecimiento del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas pase a la órbita del Ministerio de Vivienda, para que allí se destine a soluciones habitacionales para el personal militar en actividad o en retiro de menores recursos.

Cabildo Abierto quiere a su vez obligar a todos los organismos públicos a destinar a la Administración Nacional de Correos, como mínimo, la tercera parte de los fondos que usan para enviar documentos postales.

Por otra parte, pese a que el Poder Ejecutivo adelantó que iría a incluir una iniciativa de este tipo en la Rendición de Cuentas, los cabildantes por las dudas incluyeron en su planteo la modificación del artículo 56 de la vigente ley de Medios, para así habilitar a los cableoperadores del interior a brindar servicios de internet.

El partido liderado por Manini va a proponer también que los hombres, al igual de las mujeres, puedan computar un año adicional de trabajo en el caso que tengan a su cuidado un hijo con discapacidad.

Finalmente, Cabildo Abierto plantea incluir a tres organizaciones entre las beneficiarias de la ley de Donaciones Especiales. Se trata de la Organización Madrinas por la Vida, que se dedica a desestimular el aborto. También a la Asociación Civil El Palomar, que apunta a la atención de niños y jóvenes con discapacidad, y a la Fundación Sophia, vinculada a la Iglesia Católica.