Caggiani pidió a Lacalle que destituya a Heber y Bustillo por entrega de pasaporte a Marset

El senador frenteamplista Daniel Caggiani pidió la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y del canciller, Francisco Bustillo, por haberle otorgado un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset mientras estaba detenido en Dubai por haber ingresado con un documento de viaje trucho de Paraguay.

Caggiani escribió en su cuenta de Twitter que no entiende como el presidente Luis Lacalle Pou "no le pidió la renuncia a los ministros Heber y Bustillo".

"No logro entender cómo el presidente de la República, que a veces echa ministros por Twitter, no hizo ninguna declaración sobre el escándalo del pasaporte a Marset, ni cómo no le pidió la renuncia a los ministros Heber y Bustillo. Cada vez es peor", expresó el legislador en su cuenta personal.

Las declaraciones de Caggiani se dan días antes de la interpelación en el Parlamento a Heber y Bustillo por esta polémica, el próximo lunes 22 de agosto a las 15 horas. El llamado a sala será liderado por Mario Bergara (Fuerza Renovadora) y está motivado, según la oposición, por la multitud de “puntos oscuros” que aparecen en el proceso y que se deben aclarar.

El Observador informó este sábado que el gobierno le otorgó el pasaporte porque Marset no tenía causas judiciales abiertas ni estaba requerido, pero lo hizo en momentos en los que el Ministerio del Interior estaba colaborando con la DEA en una investigación internacional llevada adelante por la Secretaría Antidrogas de Paraguay.

Además de habilitarle el pasaporte, la Cancillería accedió a entregarlo personalmente a personas de confianza del narcotraficante, en lugar de hacer el trámite por valija diplomática (lo que hubiera demorado varios días más y significado la deportación de Marset a Paraguay).

El narcotraficante utilizó este pasaporte para salir de prisión en Dubai. Semanas después Interpol comenzó su búsqueda con una alerta de código rojo. La policía uruguaya sospecha que Marset se encuentra en Sudáfrica, mientras que la investigación en Paraguay apunta a Mozambique.

Según supo El Observador a partir de fuentes de Interior y de la cancillería, el argumento central de sus respuestas será que el documento le fue entregado porque cumplía con toda la normativa vigente, ya que no tenía causas abiertas ni estaba requerido, y que la responsabilidad le corresponde al Frente Amplio por haber cambiado las exigencias, algo en lo que el Frente discrepa y sostiene que el cambio en la normativa en 2014 reforzó la seguridad de la emisión de pasaportes.

Heber dijo este martes que "no había requerimiento ni alertas rojas por parte de Interpol" cuando su cartera le otorgó el pasaporte a Marset. "No había aviso", insistió, y afirmó que "eso es parte de la explicación" que dará en el Parlamento.