"Calientes, frustrados": Evaristo González contó cómo salió Peñarol de su reunión con Ignacio Alonso

El dirigente de Peñarol Evaristo González se manifestó muy molesto y "frustrado" luego de la reunión que sostuvo junto a dirigentes del club con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso y el vicepresidente saliente este lunes, Gastón Tealdi.

La misma se pactó el domingo, un día después de que generara en los aurinegros gran molestia por el arbitraje de Christian Ferreyra en el partido que Peñarol perdió 1-0 el sábado con Danubio en Jardines, en la quinta fecha del grupo A del Torneo Intermedio.

"No quedé conforme con la reunión. Íbamos con una estrategia que fue totalmente modificada en una reunión más amplia de la que tendría que haber sido. Debió ser una reunión más chica, concisa y lograr ciertos puntos que la confidencialidad genera cuando somos pocos", declaró González a Padre y Decano que se emite por Carve Deportiva, AM 1010.

Los hechos se dieron de la siguiente manera. El sábado, después del partido, se conversó en el grupo de WhatsApp del consejo directivo de Peñarol generar una reunión para el domingo. La misma se llevó a cabo ese día desde la hora 19 a 21. No se utilizó el Zoom como hace dos semanas cuando salió por consenso el nombre de Darío Rodríguez para ser el nuevo entrenador del club, en lugar de Alfredo Arias.

En esa reunión, Evaristo González tomó el teléfono y acordó una reunión con Ignacio Alonso. La misma se pactó en el hogar del directivo aurinegro a la hora 8.30 de este lunes. También fue citado Eduardo Zaindesztat, vicepresidente de Peñarol. Una hora después, Alonso llamó para decirle que iba a ir acompañado con Gastón Tealdi. Ahí, el presidente Ignacio Ruglio pidió para sumarse a González y Zaindesztat.

"Nacho Alonso terminó con la misma posición que tiene siempre. Pero así es un viva la pepa porque un mensaje tiene que haber. El segundo gol explicámelo. Tenía los audios, nos los hizo escuchar, pero no quedé conforme. Era una oportunidad para generar resultados. Hay un cambio de autoridades de la AUF y es un momento oportuno para que hayan otros cambios. ¿Qué te puedo decir del resultado? Nada, frustración. Terminamos calientes, frustrados", dijo González.

El directivo calificó como "disparate" el segundo gol que Ferreyra le anuló a Peñarol.

"Llevamos muchos puntos perdidos de esta manera, lo del sábado fue increíble. Lo que pasó el sábado demuestra que no pasa nada, que pueden hacernos cualquier cosa. Bajo la duda del gris a nosotros nos tocó el negro, como siempre. ", manifestó.

"Llevamos perdidos mínimo ocho o diez puntos por esto de los arbitrajes. Vamos a trabajar unidos en esta pelea. Tenemos que parar que el perjudicado siempre sea Peñarol, es nuestra obligación salir a defenderlo, de manera inteligente", agregó.

Sobre las medidas que Peñarol va a tomar, González respondió: "Lo tenemos que discutir mañana en directiva, para sacarlo por consenso. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, hay que tomar medidas con lo que está pasando en la AUF. Esto nos distancia y espero que como buenos peñarolenses nos una. Eso no es ponerse en un rincón y tirar piedras al aire. Es trabajar: recopilar hechos y hacer una denuncia en Conmebol y FIFA donde tengo muy pocas expectativas en el tema, pero que hacer notar que más de la mitad del país no está de acuerdo con la conducta de la AUF. Mirá cuál era la propuesta: nombrar a Alonso persona no grata y quitarle la confianza al consejo ejecutivo cuando hoy asume un nuevo consejo ejecutivo. Hay que generar posiciones en ese consejo para distender el problema, a generar cambios con el referato,; sin hablar con ellos no le podíamos retirar la confianza. Por eso primero la charla con Alonso. Ahora tendremos que hacer estrategias y acciones en disconformidad completa con lo que está pasando".

El domingo en la mañana, horas antes del consejo directivo urgente llevado a cabo en el Palacio Peñarol, desde la directiva del club ya se manejaban decisiones a tomar: pedir la remoción del jefe de Departamento de Arbitraje de la AUF, Marcelo De León, declarar personas no gratas a Marcelo De León e Ignacio Alonso, retirarle la confianza al consejo ejecutivo de la AUF y retirar a todos los representantes de Peñarol de todos los órganos de la AUF".

"La guerra es contra el sistema, lo que está pasando en la AUF y la falta de consideración que hay de tomar en serio a Peñarol, porque hasta ahora no se lo ha tomado en serio", manifestó González.

Sin embargo, el lunes le plantearon a Alonso la remoción de De León, algo que Alonso denegó.

Es la misma postura que Alonso tuvo en 2019 con Nacional que presidido por José Decurnex le hizo planteos similares y que al encontrarse con la negativa le quitó la confianza al Ejecutivo y retiró a todos sus miembros de la AUF, situación que se mantuvo por unos meses, hasta que en 2020 se reestablecieron las relaciones.

Por último, González manifestó públicamente su preocupación por la llegada del presidente de Conmebol Alejandro Domínguez y la reunión que tuvo el domingo de noche con Alonso y Luis Lacalle Pou, presidente de la República. Y también con declaraciones que hizo Tealdi sobre unos US$ 10 millones que la AUF repartirá entre los clubes del fútbol uruguayo

"¿Qué son los US$ 10 millones que van a repartir? Del viaje del presidente de Conmebol no estábamos enterados, se reunió con el Presidente de la República y dice que está este dinero, ¿qué es ese dinero? Para aguantar hasta 2025 se dice. ¿Qué tiene que ver Conmebol con la negociación de los clubes con la televisión? Es un dinero a cuenta que parece que se tiene que devolver. Me parece un mamarracho que no se nos haya consultado, el secretismo de la situación. ¿Por qué intervienen del exterior lo que tiene que negociar el fútbol uruguayo? Hay que trabajar en directiva. ¿Es un soborno para que no firmemos lo anterior? ¿Cuál es el concepto? En la charla de hoy ni el Z ni yo preguntamos por esto de los US$ 10 millones porque solo hablamos del arbitraje", concluyó González.