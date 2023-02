Basquetbolista Camila Kirschenbaum disparó contra Defensor Sporting: "No logro entender la maldad que puede haber en esta gente"

La basquetbolista uruguaya Camila Kirschenbaum realizò este lunes un duro descargo en su cuenta de Twitter acusando a los dirigentes de Defensor Sporting de cometer una "estafa" por su pase y de ponerle trabas para jugar esta temporada nuevamente con Aguada.

"No soy de hacer esto en las redes sociales pero esta situación ya superó mi paciencia. Ya hace 4 años que DSC nos hizo la vida imposible a mí como jugadora y a mis padres. Un club donde en el 2019 nos reclamó una cifra importante en dólares (la cual fue muy significativa ya que mis padres son gente laburadora), en los cuales ese dinero supuestamente me iba a desvincular por completo para que ellos ya no pudieran reclamar nada a cambio. El pago de este dinero fue para que les otorgaran pase definitivo a mis padres (reclamando también derechos formativos y federativos). Claramente DSC ya sabía que una persona física no puede ser dueño de un pase sino que lo tiene que ser una institución, por lo que nos estafaron en ese papel. Ellos pedían el dinero jactándose de que me habían formado e invertido en mí, en solamente 2 años y medio. Mi club que me formó fue Bohemios, donde estuve 8 años. ¿Invertir en donde? No sabía que invertir en una jugadora es que sus padres tengan que pagar los equipos, que tengan que pagar los campus (perfeccionamientos fuera del club) o que tengan que pagar la nafta para tener que llevarme a entrenar todos los días. La verdad no logro entender la maldad que puede haber en esta gente de directivos encargados de llevar el basketball femenino en DSC. Siempre poniéndome trabas en el camino cuando yo siempre traté de dejar todo por la camiseta, y eso lo saben muy bien", expresó Kirschenbaum en un hilo de Twitter.

"En el 2022 me llamaron gente de la directiva para mostrar interés en que yo jugara la Liga Sudamericana con DSC, a mi me hacía mucha ilusión ya que estaba una de mis ídolos en el plantel. Pero luego me entero que gente del staff no me quería, otra vez volvieron a jugar conmigo. El pase para Aguada fue complicado también, nadie atendía el teléfono o estaban de vacaciones pero no les quedaba otra que dármelo, obviamente que a préstamo. Finalmente esto no termina acá, luego de 4 años volvieron a pedir dinero (reclamando los mismos derechos formativos y federativos) para que yo pueda jugar en Aguada la temporada 2023. No sé qué es lo que quieren lograr con esto, pero lo que me hacen sentir hoy en día es otra vez una desilusión enorme", concluyó.

En Defensor Sporting, cuya rama de básquetbol es conducida desde el año pasado por Jorge Piñeyrúa, están recabando información sobre lo acontecido y los dichos de la jugadora porque el hecho que marcó la divergencia original entre las partes ocurrió hace cuatro años. Este miércoles hay reunión de directiva y el tema será analizado.

Kirschenbaum jugó el año pasado en Aguada y este año el aguatero anunció que volverá a vestir la rojiverde.