Canadá, el último apronte de Uruguay para el Mundial de Qatar

Uruguay realizará este martes su último partido amistoso de cara al Mundial de Qatar 2022 enfrentando a la hora 13.00 a Canadá en el estadio Tehelné Pole de la ciudad de Bratislava, capital de Eslovaquia.

La celeste viene de perder el viernes 1-0 ante Irán en St. Pölten, Austria, en lo que fue la caída del invicto desde que la selección es dirigida por Diego Alonso.

El equipo no podrá contar con Ronald Araujo quien se lesionó a los 20 segundos de ese partido y que este lunes decidió operarse de una avulsión del tendón del aductor largo de su pierna derecha. Según informaron a Referí fuentes de la sanidad de la selección, la recuperación le demandará alrededor de 10 y 12 semanas por lo que es altamente probable que no llegue a tiempo para el Mundial que comenzará el 20 de noviembre.

El viernes, Alonso dijo tras la derrota ante Irán que este martes pretende mantener una base del equipo que comenzó jugando ante los persas: "Hay que ver la recuperación, pero en principio la idea es mantener una base. Alguna situación de inicio o después, pero dependemos mucho de como están los futbolistas".

EFE

Diego Alonso dijo que mantendrá la base del equipo del viernes

Contra Irán comenzaron jugando Sergio Rochet; Damián Suárez, Araujo, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera; Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde; Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez. El lugar de Araujo fue ocupado por Agustín Rogel.

EFE

Agustín Rogel debutó ante Irán

En el decurso del partido entraron Nicolás De la Cruz (por Pellistri), Guillermo Varela (por el Zorro Suárez), Giorgian De Arrascaeta (por Vecino), Lucas Torreira (por Bentancurt) y Matías Viña (por Olivera).

Este es el plantel que tiene a disposición Alonso.

Sergio Rochet Golero Nacional Fernando Muslera Golero Galatasaray (Turquía) Sebastián Sosa Golero Independiente (Argentina) Damián Suárez Lateral Getafe (España) Guillermo Varela Lateral Flamengo (Brasil) Mathías Olivera Lateral Napoli (Italia) Matías Viña Lateral Roma (Italia) Martín Cáceres Lateral/Zaguero Los Angeles Galaxy (MLS) Agustín Rogel Zaguero Hertha Berlín (Alemania) Sebastián Cáceres Zaguero América (México) Leandro Cabrera Zaguero Espanyol (España) Matías Vecino Volante Lazio (Italia) Rodrigo Bentancur Volante Tottenham (Inglaterra) Federico Valverde Volante Real Madrid (España) Lucas Torreira Volante Galatasaray (Turquía) Manuel Ugarte Volante Sporting Lisboa (Portugal) Agustín Canobbio Volante Athletico Paranaense (Brasil) Giorgian De Arrascaeta Volante Flamengo (Brasil) Facundo Pellistri Extremo Manchester United (Inglaterra) Diego Rossi Extremo Fenerbahçe (Turquía) Brian Ocampo Extremo Cádiz (España) Luis Suárez Delantero Nacional Darwin Núñez Delantero Liverpool (Inglaterra) Martín Satriano Delantero Empoli (Italia)

Por lesión no fueron parte de la convocatoria Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates mientras que el entrenador prefirió no citar a Edinson Cavani para no cortar su integración a Valencia.

Cabrera y Satriano esperan hacer su debut con la selección mayor de Uruguay.

Canadá, el último rival

Enfrente de Uruguay estará Canadá, equipo que vuelve a los mundiales luego de 36 años tras una única participación en México 1986 donde no superó el grupo que compartió contra Francia, Unión Soviética y Hungría.

Canadá, que en Qatar compartirá grupo con Bélgica, Croacia y Marruecos, le ganó 2-0 el viernes un amistoso a Qatar en Viena con goles de Cyle Larin, quien juega en Brujas de Bélgica, y de Jonathan David, de Lille de Francia.

El equipo que dirige el inglés John Herdman formó con Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller; Junior Hoilett, Samuel Piette, Stephen Eustáquio, Samuel Adekugbe; Alphonso Davies; Jonathan David y Cyle Larin.

Joe Klamar / AFP

El plantel de Canadá

Davies, lateral izquierdo de Bayern Múnich, jugó como enganche y es la figura de talla mundial del equipo que terminó primero en las Eliminatorias de Concacaf por delante de Estados Unidos, México y Costa Rica.

Christof Stache / AFP

Alphonso Davies en Bayern Múnich

El golero Milan Borjan juega en Estrella Roja de Belgrado y tuvo un pasaje por las juveniles de Nacional.

Joe Klamar / AFP

Milan Borjan en el amistoso ante Qatar

De Nacional surgió Lucas Cavallini quien después jugó en Juventud, Fénix y Peñarol antes de emigrar a la Major League Soccer (MLS). Suma 17 goles en 32 partidos con la selección norteamericana.

El entrenador Herdman llevó a la selección femenina de Nueva Zelanda a los mundiales sub 20 y a dos de mayores y con la selección femenina de Canadá ganó dos bronces olímpicos (Londres 2012 y Río 2016) además de ganar el oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

La base del equipo juega en la MLS pero como Borjan, Larin, David o Davies varios militan en Europa: Adekugbe en Hatayspor de Turquía, Derek Cornelius en Panetolikos de Grecia, Vitória en Chaves de Portugal, Eustáquio en Porto, Hiolett en Reading de Inglaterra, Luca Koleosho en Espanyol, Liam Millar en Basilea e Iké Ugbo en Troyes de Francia.

¿Por dónde verlo?

El partido se verá por los siguientes cableoperadores además de AUFTV, por streaming.

Acá se verá

Único antecedente

A nivel de mayores, Uruguay y Canadá jugaron una única vez. Fue el 2 de febrero de 1986 en el Orange Bowl Stadium de Miami, en amistoso preparatorio para México 1986.

Uruguay ganó 3-1 con goles de Carlos Aguilera, Santiago Ostolaza y José Luis Zalazar. El equipo de Omar Borrás jugó con Fernando Álvez, Mario Menchaca, José Luis Russo, Eduardo Acevedo, Eliseo Rivero; Ostolaza, Miguel Ángel Bossio, Zalazar; Aguilera, Rogelio Ramírez y Mauricio Silvera. Entraron durante el decurso del partido Pablo Bengoechea y Enrique Báez.