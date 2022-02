Canelones: Lo detuvieron, se escapó esposado y apareció muerto seis días después

La Jefatura de Policía de Canelones empezó una investigación administrativa para aclarar el caso del hombre que tras haber huido de una detención en Las Piedras, fue encontrado muerto seis días después, el pasado jueves 10 de febrero.

El viernes 4 a las diez de la noche, un equipo de Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) respondió a una denuncia de robo en una casa de la localidad de Las Piedras, según informó Telemundo y confirmó El Observador con el vocero de la jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreyra.

En las cámaras de video vigilancia de la propiedad, los agentes identificaron al hombre porque, según expresó Ferreyra a El Observador, era "un ladrón conocido de la zona de Las Piedras". "Los cinco antecedentes que yo le vi en el sistema eran por hurto y en la zona", explicó. Además, confirmó que tenía 21 años.

Al reconocerlo, los policías fueron a buscarlo a donde sabían que residía últimamente, una carpa con su hermano, ubicada en una cantera, según narró el vocero.

"Estaba con los championes de basket que había robado en esa casa. Lo detienen, le leen los derechos y le colocan las esposas", contó Ferreyra. Pero cuando los policías lo llevaban para cargarlo en un vehículo que habían pedido de apoyo, cruzaron una zanja y el detenido aprovechó para golpear a uno con la cabeza, y huir hasta meterse en un campo, donde ya no lo vieron".

Según explica el vocero, es una zona con vegetación muy alta y hay un barranco de doce metros. La policía lo buscó, e iluminó abajo, pero no lo encontró. Llevaron al agente lastimado al médico y le avisaron a la fiscal de turno, Silvia Méndez.

"Al haberle leído los derechos y estar esposado, estaba legalmente detenido", afirmó Ferreyra. La fiscal liberó una orden de detención por la denuncia de hurto y por la fuga. El vocero explicó que los policías dejaron de buscarlo porque como tenía todos los antecedentes en Las Piedras "sabés que no se te va a ir de ahí… va a aparecer".

A las seis de la mañana del día siguiente volvieron a donde estaba la carpa y el hermano les dijo que no había regresado. Sin embargo, fue este mismo quien, seis días después, el pasado jueves 10, bajó con un vecino a cortar leña por la zona donde se había escapado su hermano y lo encontró sumergido en agua.

"Pero no cayó al agua", aclaró Ferreyra. "Están trabajando en el extremo opuesto de la cantera para hacer unos galpones", explicó, "y el movimiento de tierra hace que el agua suba ahí". "La forense determinó que las heridas que tenían no eran producto si no de la caída. No tenía disparos, no tenía golpes de puño", dijo a El Observador.

El jefe de la policía canaria, Victor Trezza, según informó la diaria el viernes 11, expresó que para aportar transparencia, empezó una investigación administrativa por fuera de la Zona Operacional 1. Esta es la que integran los policías involucrados: cuatro del PADO y, además, dos agentes de la Unidad de Respuesta Policial de Canelones. Al mismo tiempo hay una investigación a nivel judicial.