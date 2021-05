Cappuccio y la cesión de los jugadores a la selección: "Se tiene que jugar como estaba previsto"

La citación de los jugadores de Nacional y Peñarol para la selección uruguaya que deberá afrontar a partir del jueves una nueva doble fecha de Eliminatorias puso en vilo a los grandes del fútbol uruguayo.

El viernes, el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio lanzó un mensaje: “Para estos dos primeros partidos, estamos bien porque tenemos recambio. No me quiero adelantar a los hechos, pero si los tres siguen para la Copa América, no está bien que la selección desarme a un equipo. Influiría en el desarrollo del campeonato", expresó Ruglio.

Óscar Tabárez convocó a Giovanni González, Joaquín Piquerez y Facundo Torres de Peñarol, a Sergio Rochet de Nacional y a Juan Ignacio Ramírez de Liverpool. Los cinco debían sumarse el lunes a los entrenamientos en el Complejo Celeste.

Pero a 48 horas de esas declaraciones de Ruglio mucha agua corrió bajo el puente.

Piquerez se lesionó este domingo en el primer tiempo contra Boston River. Sufrió una distensión muscular y quedó afuera de la convocatoria. En su lugar fue llamado Camilo Cándido de Nacional.

El problema al que apuntaba Ruglio no era a la doble fecha de Eliminatorias donde Uruguay jugará este jueves (hora 19:30, Estadio Centenario) ante Paraguay y el martes 8 de junio contra Venezuela en Caracas a la misma hora. El titular aurinegro miraba a la Copa América que tenía pactada como fecha de inicio el 10 de junio en Argentina.

Sin embargo, tras el triunfo de Nacional contra Sud América (el partido comenzó a la hora 20:30), Conmebol anunció que suspendió la Copa América de Argentina y que analiza ofertas de otros países para trasladar la organización del evento.

Cappuccio fue consultado sobre la posibilidad de que Cándido (aún no era oficial) fuera sumado a Rochet a la selección y específicamente le preguntaron qué opinión tenía sobre la continuidad del Torneo Apertura. En declaraciones a VTV, el DT tricolor dijo: "Creo que se tiene que jugar como estaba previsto y se debe cumplir lo que estaba formalmente establecido, después si se para o no, no es resorte nuestro".

Cappuccio también se mostró autocrítico por lo mostrado por Nacional contra la IASA aunque valoró positivamente el resultado: "Estuvimos muy estirados pero lo podemos analizar dos manera: tenemos mucho para mejorar, pero con una seguidilla muy grande de partidos y 10 compañeros afectados por covid o lesionados logramos un cuarto triunfo consecutivo ganando; en el juego tenemos mucho por mejorar".

"Vamos a tener un mes y fracción para jugar, nosotros llegamos y a la semana pasamos a jugar ante equipos que juegan más de lo que su nombre dice, como Argentinos Juniors que ganó el grupo", afirmó el DT sobre la participación tricolor en la Copa Libertadores.