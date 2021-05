Ruglio expectante por la Copa América: "Si van los tres jugadores, la AUF tendrá que parar el Uruguayo"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dialogó con Referí respecto a las tres citaciones del club para la selección nacional para estos dos partidos por Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, el jueves 3 de junio contra Paraguay y el martes 8 ante Venezuela. Se trata de Giovanni González, Joaquín Piquerez y Facundo Torres, tres titulares indiscutidos en el andamiaje del equipo de Mauricio Larriera.

Estos tres futbolistas podrán estar a la orden este domingo cuando por la tercera fecha del Torneo Apertura, los mirasoles enfrenten a Boston River desde la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo.

Por otra parte, Ruglio sostuvo que para estos dos primeros partidos por Eliminatorias, el club aurinegro no tiene problemas ya que los tres jugadores se perderán dos encuentros: el del miércoles de la semana que viene que corresponde al de la primera fecha contra Plaza Colonia que había sido pospuesto, y el del domingo 6 por la cuarta fecha ante Wanderers en el Parque Viera.

“Para estos dos primeros partidos, estamos bien porque tenemos recambio. No me quiero adelantar a los hechos, pero si los tres siguen para la Copa América, no está bien que la selección desarme a un equipo. Influiría en el desarrollo del campeonato", expresó Ruglio.

A su vez, agregó: "Respecto a si van a la Copa, supongo que razonarán de decir ‘no podemos desarmar un equipo’, si no, tendrán que parar el campeonato. Voy a partir del razonamiento inverso, y a pensar que va a primar la lógica y que son conscientes de que no pueden desarmar un equipo en pleno campeonato. Vamos a estar atentos a eso”.