Cardoso dice que "no hubo dolo" y se desmarca del "colaborador" que él mismo acercó al Ministerio de Turismo

"Me voy con la tranquilidad de haber fundamentado absolutamente todo". Así se expresó este martes Germán Cardoso, luego de comparecer como "invitado" ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza las denuncias cruzadas sobre irregularidades en las últimas tres gestiones del Ministerio de Turismo.

El resumen que hizo el exministro al salir de la comisión fue diametralmente opuesto a la visión que reinaba entre los diputados del Frente Amplio que, a través de 22 preguntas, lo interrogaron por casi seis horas sobre su actuación al frente de la cartera, terminada en forma abrupta en agosto de este año por la polémica en torno a una serie de confusas y millonarias contrataciones en publicidad y medios.

Cardoso basó su defensa en que "no hubo dolo" en su gestión, y se desmarcó de los dichos y actuaciones de colaboradores a los que él acercó al ministerio.

El diputado frenteamplista Nicolás Viera (MPP) dijo que Cardoso dejó "más dudas que certezas" en su declaración, particularmente en torno a dos puntos concretos: el rol de Elbio Rodríguez en el ministerio y el vínculo con la empresa de Estonia Kirma Services OU.

A pesar de que le preguntaron "mil veces", según Viera la respuesta de Cardoso fue siempre la misma: que Rodríguez jamás se desempeñó como su asesor en el ministerio.

El exministro describió a Rodríguez como un "viejo amigo" de su infancia al que, el 2 de marzo de 2020 y al igual que otras "personalidades reconocidas" de Maldonado, su departamento de origen, invitó a presenciar su asunción como ministro.

Fuentes del oficialismo indicaron a El Observador que Cardoso relató que en ese evento fue que contactó a Rodríguez con quien luego sería director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, quien a su vez –según su versión– le habría pedido al empresario su colaboración debido a su "experticia" en el mercado de la publicidad digital.

El diputado Viera dijo que eso supone una contradicción, ya que Pérez Banchero recién asumió en la Dirección Nacional de Turismo en mayo de 2020. Para el Frente Amplio, Cardoso no fue claro en su relato de cómo llegó el empresario a trabajar en la cartera.

Ante la misma comisión, Rodríguez se había presentado a fines de octubre como "colaborador honorario" de Cardoso, ratificando que lo conocía desde la adolescencia y que nunca percibió ningún tipo de haberes ni reintegro de gastos por su labor en el ministerio.

Según Rodríguez, fue Cardoso el que lo convocó a "acompañarlo" en su gestión. "Me invita a que lo acompañe y yo accedo, en un carácter absoluta y totalmente honorario", señaló.

A su vez, fuentes del Ministerio de Turismo contaron meses atrás a El Observador que Cardoso presentó a Rodríguez en su momento como una persona que estaba para dar una mano en el diseño de la estrategia de marketing y la publicidad digital. El colaborador estuvo "bastante presente" en los primeros meses de la gestión, pero luego dejó de concurrir a la sede de la cartera. Durante ese tiempo de presentismo, trabajó junto a Pérez Banchero y un grupo de funcionarios del área de marketing del ministerio, y obtuvo acceso al software mediante el cual se hace el seguimiento de las campañas digitales.

Más allá de su colaboración en el equipo del ministerio, Rodríguez declaró a la comisión que presentó a la empresa Kirma en calidad de "empresario" y con miras a "un negocio lucrativo". Según su argumentación, para entonces ya no estaba trabajando junto a los funcionarios de la cartera.

"No hay dolo, no hay delito"

Por otra parte, Carodos dijo desconocer los pormenores de la llegada de Kirma y aseguró que tomó conocimiento de su existencia cuando le fue presentada por Young & Rubicam, la agencia contratada desde hace años por el ministerio para asesorar en publicidad y medios. El resto de los detalles, afirmó, los conoció a partir de la declaración de Rodríguez ante la Comisión Investigadora.

Cardoso debió responder sobre las afirmaciones del empresario respecto a su interés de generar un "negocio lucrativo a futuro" con el acercamiento de Kirma.

El exministro se desligó de la intención de Rodríguez. "Era un tema entre privados, en el que yo no me metía", indicó. Todo esto pese a que Rodríguez, según lo testimoniaron invitados a la Investigadora, tenía acceso a información interna del ministerio.

El Frente Amplio lo interrogó además sobre por qué, durante su gestión, conformaba boletas pese a que el servicio que debían cancelar esas boletas aún no se había completado –algo que también hacía su adscripto, Daniel Reta–. La respuesta de Cardoso fue que el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) no prohíbe especialmente ese mecanismo. "Y como no lo prohíbe, se puede hacer", afirmó.

El exministro ratificó la defensa de su gestión y aseguró que en ninguna de las denuncias sobre irregularidades en su contra se pudo comprobar dolo. "Y si no hay dolo, no hay delito", remarcó.

Dañar el "buen nombre"

Al culminar la sesión Cardoso hizo una declaración pública en la que no aceptó preguntas y en la que apuntó duramente contra los diputados frenteamplistas Gustavo Olmos y Eduardo Antonini, este último como autor de la denuncia que dio origen a la Comisión Investigadora.

"Es bueno que la gente sepa el enorme daño personal y familiar que he vivido con este circo que se ha montado" indicó, al asegurar que las "infamias constantes" de los legisladores aludidos "han afectado" incluso su "salud".

Según Cardoso, el único fin del Frente Amplio fue dañar su honorabilidad y "buen nombre", ya que nunca se pudo comprobar nada de lo que se afirmó. "Que alguien venga y me diga en la cara que me quedé con un peso ajeno. No puede".

En ese marco, adjudicó las acusaciones en su contra a su intención de "cortar privilegios" en el Ministerio de Turismo, algo que –según insistió– le "cobraron muy caro".

"Todo este circo se ha basado en trascendidos de prensa, declaraciones políticas mezquinas y malintencionadas de legisladores que ni los propios frenteamplistas conocían, y que vieron aquí una una oportunidad de figurar", señaló.

Al igual que puertas adentro, en su declaración pública Cardoso insistió en que no existió dolo alguno durante gestión. "Quedó demostrado que los dineros públicos se manejaron con prudencia, algo que no tuvo la administración del Frente Amplio", concluyó.