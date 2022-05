Carlos Bueno: Peñarol jugó “horrible” y Gargano estuvo “perfecto” en su declaración

El exdelantero de Peñarol, Carlos Bueno, fue crítico con el momento aurinegro y dijo que el partido de este martes ante Cerro Porteño, con empate 0-0 en el Campeón del Siglo por la Copa Libertadores, el equipo aurinegro fue “horrible”.

“Después de un cambio grande de jugadores, se complica”, dijo el artíguense a Hora 25 de Radio Oriental. “El cambio influyó muchísimo”.

“La camiseta de Peñarol tiene mucho peso, no es llegar de Boston River y ponerse la camiseta de Peñarol, con todo el respeto a los otros equipos”, agregó.

Sobre el partido, Bueno cuestionó algunos aspectos. "Pones a un 9 grandote y no le levantas un solo centro”, dijo. “Después, sacas al único que le puede poner un centro que es Laquintana, que tampoco te termina una jugada, que no sé qué le pasa, que driblea pero no tira un centro... No creamos peligro”.

“Y después escuchas al pobre Mota (Walter Gargano), que jugaron bien, que patearon al arco, y creo que el único remate que iba al arco fue el último. Increíble”, agregó en referencia al capitán aurinegro.

Para Bueno, Gargano estuvo “perfecto” en hacer su declaración en conferencia de prensa, en la que, entre otras cosas, dijo que le dolía que lo hinchas no reconozcan al equipo. “Se ve que el plantel no está bien, saben que están en deuda con ellos mismos, saben que no están jugando bien. Entonces es una forma de motivarse. Como capitán me parece perfecto lo que dijo”.

El exdelantero destacó que hace dos meses Peñarol fue campeón y estaban “todos felices”.

Con respecto a la pasada Copa Sudamericana, dijo que el equipo llegó a la semifinal porque tuvieron “suerte”. “No jugamos contra nadie”, señaló. “Corinthians era el peor de su historia, Nacional de Paraguay no era rival de Copa… Tampoco hay que engañarse. Después ganamos el campeonato (Uruguayo) en la hora”.

Bueno también se refirió al momento de Agustín Álvarez Martínez, el atacante que pasa por una sequía goleadora en la actual temporada. “Como 9, si lo ves bajando de la mitad de cancha para atrás, ya ves que la cosa no está bien”.

También habló sobre los penales. "Sea quien sea, el 9 tiene que agarrar la pelota en los penales y patearlos”, dijo, sin culpar a Pablo Ceppelini, quien falló un penal en el partido de este martes.

El artíguense señaló también que no le gusta la defensa aurinegra y que el equipo no tiene generación.

“Cuando entras en un pozo así es complicado ver la luz (…) No creo que haya problemas en el plantel, es un plantel bastante unido por lo que se ve de afuera. Yo prefiero que estén todos peleados, pero que me rindan”, señaló.

“Aún así estamos a dos partidos de poder ganar el Apertura. Imagínate si jugáramos un poco mejor", agregó Bueno. “A veces no es necesario que esté todo bien. Peñarol cuando más se lo criticó, más rindió”.

Bueno dijo no entender como cualquier equipo le hace partido a Peñarol en el Campeón del Siglo. “Cerro Porteño y Olimpia son horribles y casi nos hacen dos o tres goles”.

También se refirió al técnico Mauricio Larriera. “Yo hoy lo vi resignado al entrenador, preocupado. No veo que haya una revolución en tan poco tiempo", señaló.

Además, se refirió a Nacional y dijo que “tiene buenos jugadores pero juega horrible, peor que Peñarol”. “Podrá pasar de fase pero va a quedar en la próxima… Para pasar y dar lástima, mejor quedemos acá”.

“Hoy los grandes no pueden ni apuntar a la Sudamericana. Eso es increíble", comentó.

Bueno también se refirió a la posibilidad de ir a jugar la Copa Argentina, una idea del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, la que para el exfutbolista “es una estupidez”. “No podemos competir contra equipos peruanos o chilenos y queremos ir a competir allá", expresó.