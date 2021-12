Carlos Manta, el mejor dirigente del fútbol uruguayo: "En Plaza no nos quejamos y jamás fuimos al Colegio de Árbitros"

Para Carlos Manta ser por segunda vez en su carrera elegido como el mejor dirigente del fútbol uruguayo es "un mimo al alma", pero también "el reconocimiento al trabajo de toda la institución". Su Plaza Colonia, del que es el director de la sociedad anónima deportiva, volvió a asombrar al mundo del fútbol al conquistar el Apertura perdiendo después la final del Campeonato Uruguayo por penales contra Peñarol, pero clasificándose por primera vez en su historia a la Copa Libertadores.

"Yo soy la parte visible de Plaza, pero en el club trabaja muy buena gente y gente muy valiosa, tanto en la sociedad civil como en la sociedad anónima. Acá, después de tantos años en el fútbol, encontré mi lugar", expresó en diálogo con Referí.

"Sé las limitaciones que tengo y por eso me recuesto en la gente que me puede cubrir las espaldas", reveló.

En ese sentido, Roberto "Chiqui" García es el experto en los números y su socio en un proyecto que no ha parado de crecer desde su desembarco en el club.

Camilo Dos Santos

Chiqui García y Manta, una dupla exitosa

"Saco una ventaja enorme por haber tenido vestuario como jugador y como técnico, por saber mirar a los ojos a los jugadores para conocer a dónde quieren llegar, para saber cómo piensa el técnico y qué necesita, para mí es una gran ventaja, estoy convencido que hasta me permite tener un equilibrio emocional para no apresurar decisiones y respetar las profesiones", dijo Manta.

"No fue fácil por los momentos que estamos viviendo en un país bipolar, con mucha política en el medio y sobre todo porque Plaza es una institución apolítica", manifestó.

En la encuesta Fútbolx100 que organiza anualmente El Observador, Manta superó con 23,5 votos al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio que totalizó 23 votos.

"No creo que el arbitraje uruguayo sea malo, sino que el entorno del fútbol uruguayo es malo. Fijate los campos de juego: jugamos en un periodo del año en el que las canchas están mal porque en invierno tenemos helada, lluvia, mucho viento y las canchas se hacen muy difícil de mantenerlas, eso juega muchísimo en contra. Hablando de los jueces, el VAR es insuficiente, se juega con tres cámaras cuando deberían utilizarse 8 o 10 cámaras, está hecho a la uruguaya. Y además tenemos el fenómeno de las redes sociales direccionadas, con gente que cobra un sueldo para direccionarlas, gente profesional que está para bombardear. Por eso creo que el arbitraje uruguayo no es malo sino que es todo el entorno lo que generan las situaciones que se viven", analizó Manta.

"En Plaza no nos quejamos y jamás fuimos al Colegio de Árbitros. Y en cinco años salimos dos veces campeones, no creo que haya que hacer una guerra para que te respeten", agregó en referencia a la gran presión política que ejerció Peñarol contra el arbitraje durante la temporada en la que se coronó campeón.

"Plaza está enclavado en un lugar donde hay mucha calidad de vida. El otro día vino Paco (Carlos) Rodríguez para despedirse antes de volver a Ecuador y nos dijo que Plaza había sido fundamental en su carrera porque se sintió cuidado y seguro. Acá cuando salís no tenés que andar mirando para el costado por si te manotean algo, acá podés dejar que tus hijos salgan a jugar tranquillos a la esquina. El jugador viene a trabajar y a crecer en su profesión. Acá hay mucho respeto y eso ayuda a que se conviva en paz", expresó sobre las bondades de Colonia.

En 2022 lo espera The Strongest por la segunda fase de la Copa Libertadores. "Las copas internacionales son el desafío más grande que tenemos", dijo y recordó lo que le pasó al club tras ser campeón del Clausura 2016 donde en lugar de ir a la Libertadores fue a la Copa Sudamericana y después terminó descendiendo. "Nos equivocamos por confiar en la parte política que nos traicionó y nos defraudó. A nosotros nos correspondía jugar la Libertadores, pero varios clubes se juntaron y con la Conmebol nos dejaron afuera. De eso no me olvido".

Campeón del Clausura 2016 en el Campeón del Siglo

Plaza perdió a uno de sus puntales defensivos Nicolás Olivera que se fue a Cusco FC y el único jugador al que se le vence contrato este viernes (31 de diciembre) es al lateral Gonzalo Camargo.

El club ya tiene apalabrado a un delantero brasileño que llegará en los primeros días de enero. Llegará a ocupar el lugar que dejó vacante Diogo de Oliveira cuando se fue a Pumas tras el Apertura. "El nombre no lo digo porque acá está llenos de piratas y son capaces de ir al aeropuerto para robarlo".

Sobre el volante Leonai, por el que Peñarol y Nacional le mostraron interés semanas atrás dijo no haber tenido ningún llamado.

"Peñarol nos debe cuatro cuotas por Kevin Dawson todavía, pero siempre ha tenido buena intención de pagar, pero sufrió las complicaciones de la pandemia. Con buena intención siempre se puede llegar a negociar", adelantó.

A Leonai lo fue a buscar a Brasil en un viaje donde llevó a su esposa como una segunda luna de miel pero donde prácticamente no la vio porque las distancias para ir a ver y negociar con el jugador eran enormes.

Lo primero que tiene agendado Manta para el armado del plantel es charlar con Cristian Rodríguez, quien fue clave en la campaña 2021 tras llegar libre de Peñarol. "Nos debemos una reunión, estamos dejando correr el agua debajo del puente. Queremos ver si tiene la misma felicidad que tenía antes de estar acá. Dentro y fuera de la cancha nos dio un plus para conseguir los logros que hemos tenido", afirmó Manta. Como en la temporada 2015-2016, el mejor dirigente del fútbol uruguayo.