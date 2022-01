Carne mutante: Titane, la ganadora de la Palma de Oro, se estrena en Uruguay

No hay manera de llegar a Titane preparado. La última ganadora de la Palma de Oro en Cannes es uno de esos eventos cinematográficos ante los que no hay forma de acomodarse en el asiento. No hay descanso en ninguno de sus 108 minutos. Desestabiliza, remueve, camina por el filo del mal gusto y se agarra a tres, cuatro o cinco géneros con la fuerza de una garrapata modificada genéticamente. Las mutaciones que sufre la historia son radicales, y van en consonancia con las profundas (y dolorosas) alteraciones a las que su personaje principal es sometida. Toda la visceralidad, sensualidad y violencia del cuerpo humano es examinada bajo una luz dura, por momentos bellísima y en otros casos aterradora y brutal, y el argumento se enrosca en volteretas que, en otras manos, serían ridículas. Pero aunque desde fuera lo parezca, no hay nada ridículo en esta formidable película de la francesa Julia Ducournau. Titane es un aparato ruidoso y pesado que quizás para algunos sea intragable y tiene sentido, pero también lo tiene el rastro de alabanzas que generó. Porque es implacable. Es una de las mejores películas del 2021 y también de los últimos años. Titane, al fin, desde este viernes 28 de enero, se podrá ver en Uruguay. Tras un estreno exclusivo en el último Festival de Cine de José Ignacio, estará disponible en la plataforma de streaming Mubi.

Puede resultar extraño leer las siguientes palabras sin haber visto la película y considerando el párrafo anterior, pero Titane no es pura provocación francesa. Debajo de esa superficie densa y oscura como el aceite de motor hay una historia que habla de la familia, del género, del cuerpo como campo de batalla, como lugar donde se pone en discusión la identidad, y del amor. Ducournau, que ya había sorprendido a todo el mundo con Raw, una genial primera película donde el despertar sexual y la maduración se tamizaban con el canibalismo, lo ha dicho varias veces: esta es una película donde dos seres monstruosos, solos y desamparados encuentran un hogar y se aferran a las identidades que asumen por elección. Así, en algún sentido, escapan del dolor y de la ira. La experiencia de esta película se enaltece cuando se ingresa a ella sin saber ningún detalle de su trama, pero para quienes necesiten alguna pista, vayan estas líneas a modo de torpe resumen: una mujer con una placa de titanio en la cabeza y que trabaja como bailarina en exhibiciones de autos escapa de su casa luego de un problema puntual y sin que nadie se entere adopta la identidad del hijo de un bombero, desaparecido hace más de veinte años. Hay un detalle más: la mujer queda embarazada de un auto. Sí, así como se lee: de un auto. El fantástico irrumpe de manera natural y sin estridencias, y lo que a priori suena como una estupidez, toma un cariz mucho más siniestro y tangible de lo que aparenta. Por eso y mucho más es que se ha hablado tanto de la influencia del cine de David Cronenberg en Titane, y lo cierto es que el legado de películas como Videodrome –”la nueva carne”– resuenan entre los ecos de la obra de Ducournau. Su apuesta por los límites del cuerpo va más allá del mero fetiche escandalizador, que ya se presentaba con furia en Raw y de manera más primigenia incluso en un corto, Junior, que también se puede ver en Mubi. En Titane esta característica es extrema, como todo lo que pasa en pantalla. Para poder llevar las riendas de algo así se necesitan actores con espalda, y esta película los tiene. El protagonismo queda en manos de Agathe Rousselle, una modelo y actriz francesa flaquísima, andrógina y fantástica que carga con algunas de las escenas más perturbadoras. Su contrapartida es el gigante de la actuación gala, Vincent Lindon. El actor está enorme en su papel. Es un hombre acosado por el dolor de la pérdida que tiene en su cuadrilla de bomberos una especie de pacto familiar, y que se recauchuta el cuerpo a diario con esteroides inyectables que lo alejan de la decadencia física que se le viene encima. En medio de la desmesura casi atrofiada que presenta la película, ambos actores tienen la que quizás sea una de las escenas más conmovedoras y sutiles del año: un baile en el cuartel, en donde suena una canción de Future Island y las miradas lo dicen todo. Titane ganó la Palma de Oro en 2021 Titane no es una película fácil. Los sentimientos que despierta van de la fascinación al asco. Pero vale la pena el viaje. En el marco de su apuesta radical, la película habla con franqueza, tiene una visión clara de lo que quiere contar, mostrar y provocar, y encuentra espacio para la luz en medio de su aparente oscuridad. Lo que genera es genuino, tanto que sorprende. En medio de la apatía y el piloto automático que gobierna al cine contemporáneo, la mecha prendida y el bidón de nafta se agradecen. Son contadas las películas que se animan. Titane lo hace. Y el fuego que provoca es sobrecogedor. Maravilloso. Vincent Lindon es uno de los protagonistas "Esta película es una puerta abierta para una nueva generación, para una nueva manera de entender y ver el cine" Aunque no pasó por los cines comerciales, Titane tuvo su estreno en pantalla grande en Uruguay. Fue el pasado miércoles 19 de enero en el Festival de Cine de José Ignacio, en donde fue presentada por la productora belga Cassandre Warnauts, de Frakas Productions, que trabaja junto a Ducournau desde Raw. “Cuando leímos el guion de Raw lo amamos inmediatamente”, recordó Warnauts en entrevista con El Observador. “Nos reunimos con Julia, porque ella estaba buscando una locación muy precisa para filmar. Visitamos la universidad de Lieja, que es donde la productora está asentada, y ella la encontró. Hablamos mucho con Julia sobre sus ideas sobre el cine. En esa película formamos un equipo que se mantuvo y nos llevó hasta Titane. A diferencia de la primera, que era una película mayoritariamente belga, esta es una producción francesa, pero ella decidió desde el principio que quería seguir con nosotros”. El trabajo codo a codo con la cineasta francesa le ha permitido a Warnauts, además de expandir el horizonte de la productora en la que trabaja, a la que define como “muy pequeña”, encontrar una voz poderosa que apenas está comenzando. “Julia es una mujer maravillosa, con ideas muy claras sobre lo que quiere hacer en cine, y es muy impresionante como ha mantenido sus convicciones desde el principio. Cuando ella nos habla de las películas es como si ya la tuviera filmada en su totalidad en su cabeza. Solo hay que seguirla. Nunca sabés muy bien a dónde vas a llegar, pero ella te genera la confianza y la sensación de que solo hay que seguirla. Ella llegó con la idea de Titane y fue, ‘vamos a hacerlo’". Entre alabanzas a Ducournau, Warnauts cuenta que viajaron a Cannes para la exhibición del film, pero que la ceremonia de premiación los encontró en medio de una serie de inundaciones inéditas en Bélgica, que les impidió estar en el momento en que la francesa levantó la Palma de Oro. Recuerda que vieron el momento en un celular, mientras el agua se colaba por todos lados. AFP Julia Ducournau con la Palma de Oro “Para nosotros todo cambió con Raw. De repente los fondos públicos querían ser parte de las películas de género que nosotros amábamos, íbamos a festivales prestigiosos. Pero lograr esta Palma de Oro fue increíble. Que haya sido con este tipo de película es una puerta abierta para una nueva generación, para una nueva manera de entender y ver el cine. No solo para películas de género, creo que es más grande que eso. Es una nueva visión del arte. Espero que Julia le de voz y poder a muchos directores y directoras que quieren contar cosas como estas en todo el mundo”, aseguró. Warnauts, que participó en la producción de otras películas destacadas de los últimos años, como la danesa Girl o Vivarium, tiene ahora varios proyectos por delante, entre ellos el debut como directora de la hija de David Cronenberg, Caitlin.