Carolina Cosse pidió a indecisos que voten anulado en el referéndum contra la LUC

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se dirigió este sábado a las personas indecisas de cara al referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y les pidió que, en lugar de votar en blanco, anulen su voto.

"Nosotros juntamos una enorme cantidad de firmas para que la gente tuviera la oportunidad de estar indecisa. Si las personas no llegan a una definición, que es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el voto en blanco. Votar en blanco es votar No. Si no te definiste, votá una papeleta del Sí, una del No y anulás el voto", dijo a Telemundo.

"No hay que dejarse engañar", expresó.

"Si no te decidís, no te dejes enredar en el voto en blanco. Elegí ambas, juntas al sobre y chau", insistió.

La definición de Cosse se dio durante una recorrida por el Prado, en Montevideo. Allí precisó que los votantes serán "legisladores por un día" al momento de votar, por lo que, asume, "no es una decisión fácil".

Según subrayó, la ley puesta en discusión "genera un cambio sustancial y negativo para el Uruguay de los hijos y nietos".

Una nueva encuesta de Equipos divulgada el miércoles por la noche en Subrayado marcó que el 35% de los uruguayos votaría por mantener los 135 artículos de la LUC y el 34% los derogaría. Además, el 28% dijo estar indeciso, 1% votaría en blanco y 2% anulado.