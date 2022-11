Caso Astesiano: indagan si funcionarios rusos del consulado en Moscú cometieron irregularidades en emisión de pasaportes

El Ministerio de Relaciones Exteriores envió este martes a la Fiscalía un informe que había sido solicitado por la fiscal Gabriela Fossati, y que detalla paso a paso cómo es el proceso para la emisión de documentos en los consulados que tiene Uruguay alrededor del mundo.

Fossati se encuentra investigando si el consulado en Moscú tuvo algún grado de participación en la organización que se dedicaba a falsificar documentación para que ciudadanos rusos pudieran obtener cédulas y pasaportes uruguayos.

Según supo El Observador a partir de fuentes diplomáticas, los documentos enviados a Fiscalía incluyen el nombre de las personas que intervinieron en los trámites desde el año 2014. Esto abarca a los funcionarios rusos que han trabajado en el consulado en Moscú desde ese año ya que al menos uno de ellos tiene acceso directo al sistema de gestión de cédulas y pasaportes y era quien se vinculaba con las personas que iban a tramitar la documentación ya que habla el idioma.

“Se investiga toda la documentación que se hizo allí y los funcionarios que intervinieron”, dijo una fuente de la investigación.

foto: Dante Fernández, focouy.

Astesiano está en prisión en Florida

La denuncia de que la documentación era fraguada en Moscú fue realizada por Alexey Slivaev, el ruso que fue imputado por Fossati junto a Alejandro Astesiano (el exjefe de la custodia de Luis Lacalle Pou), el escribano Álvaro Fernández y su esposa Patricia Medina.

En una carta escrita desde la prisión en Punta de Rieles, Slivaev señaló que las irregularidades en las partidas de nacimiento se hicieron en el consulado de Uruguay en Rusia.

“Lo importante es que la documentación falsa se está haciendo en la embajada de Uruguay en Rusia (...) fíjense quién firmó los pasaportes al entregarlos y entenderán todo. Claramente no se pudieron emitir esos pasaportes sin la ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, sin la ayuda del Registro Civil y de Identificación Civil. Es importante que se fijen en eso en los últimos 12 años”, escribió.

La semana pasada la Cancillería resolvió trasladar a quien fuera cónsul de Uruguay en Moscú entre 2014 y 2020 para evitar que surjan objeciones acerca de la investigación interna por la emisión de documentos. El diplomático cumplía funciones en la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación –área de la que depende la gestión de documentación–, y fue enviado al Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE), la academia diplomática, tal como informó 12 PM de Azul FM.

Foto: Leonardo Carreño.

Fossati vinculó pasaportes con inteligencia rusa

En la audiencia de imputación de Medina, Fossati relacionó los documentos de viaje de personas vinculadas a "poderes de inteligencia del país ruso". Esta hipótesis también es sostenida en la Cancillería.

"No hemos podido determinar todos los motivos por los cuales esta gente quería tener documentación uruguaya. Fernández nos ha dado alguna información, alguna se comprueba y otra no se comprueba. Alguna es lógica, como que algunos ciudadanos querían escapar de la guerra (no para los que son anteriores del 2016 o 2017). Otra explicación es que era con la intención de obtener visas a Estados Unidos o para moverse libremente por Europa. La importancia de poder no frustrar esta investigación lleva nada más y nada menos de que estamos hablando, en algunos casos, de personas rusas que están vinculados con poderes de inteligencia del país ruso de antes y de ahora", señaló la fiscal de acuerdo a la grabación a la que accedió El Observador.

La hipótesis de Fossati fue rechazada por Slivaev en su carta. “Decir que la mafia rusa está involucrada me parece que fue porque intentaron deducir algo”, señaló.

Luego que la jueza Patricia Rodríguez rechazara los pedidos de alertas rojas, Interpol emitió –a solicitud de Fossati– una serie de alertas de color azul con el objetivo de tener datos sobre algunos rusos que recibieron pasaportes uruguayos con partidas de nacimiento apócrifas. Estas alertas son las segundas más gravosas y sirven para “localizar o identificar a una persona que presente un interés para una investigación policial, u obtener información sobre ella", según explica la web de Interpol.

Además de la información acerca del consulado en Rusia, la respuesta de la Cancillería contiene un detalle acerca de cómo fueron los trámites de los 174 pasaportes otorgados a rusos entre 2014 y 2022. La gran mayoría se gestionaron en Moscú, aunque también hubo rusos que tramitaron estos documentos en Austria, México, Chile, y Palestina, tal como había informado El País.