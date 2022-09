Choferes de Cutcsa a hinchadas de Peñarol y Nacional: "Respétanos, no nos insultes, no ataques, no nos tires nada"

Unos 50 ómnibus de Cutcsa trasladarán a la hinchada de Peñarol hasta el Gran Parque Central la tarde de este domingo por el partido clásico. De cara a ese momento, sus choferes difundieron un comunicado donde apelan a la sensibilidad y piden una "mejor convivencia". El pedido es una consecuencia de las agresiones frecuentes que los trabajadores reciben, y las unidades que conducen también, en otras ocasiones similares.

"Respétanos. También a los que viajan contigo. No insultes, no ataques, no rompas nuestra herramienta de trabajo, la única que tenemos. A veces también llevamos hinchas de otros clubes. Lo hacemos con el mismo cuidado que te llevamos a ti. No nos tires nada", exhortaron en el escrito difundido en las últimas horas.

El comunicado agrega luego: "Los choferes de los buses que te llevamos a ver al club de tus amores somos los mismos que al otro día te llevamos a todos lados, a vos, a tu familia, a tus vecinos, a escuelas, hospitales, comercios. Estamos trabajando cuando te llevamos y nuestra herramienta de trabajo es el ómnibus".

Los choferes agradecieron comprensión y la difusión del mensaje "para lograr una mejor convivencia".

Las puertas de la tribuna Héctor Scarone se abrirá a la hora 11:30. Es la destinada para la hinchada de Peñarol, que será trasladada en transporte desde el Mercado Modelo, tal como informó Referí el 23 de agosto. Los hinchas del club tendrán tiempo hasta las 12:30 para ingresar al Gran Parque Central.

Las puertas para los hinchas de Nacional, en tanto, se abrirán a la hora 12:30.

El operativo policial comenzará la noche de este sábado, desde las 23:00 horas.

Pedido de conciencia

Cutcsa le envió una carta a los presidentes de Nacional, José Fuentes, y de Peñarol, Ignacio Ruglio advirtiéndoles que los ómnibus de la empresa sufren roturas antes y después de los partidos de sus clubes, tal como informó El Observador el 18 de agosto pasado.

Fuentes de la compañía aseguraron entonces que los hinchas generan destrozos en algunas unidades y pidió que las autoridades de los clubes tomen conciencia sobre el tema.

Cutcsa aclaró que no hizo una denuncia penal, sino que optó por una nota explicativa con el objetivo de "bajar la pelota".