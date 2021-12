Cierre de año con bajas en referencias de valores internacionales de los lácteos

La referencia de precio promedio para los lácteos en el mercado internacional se mantiene en un nivel positivo para los oferentes de productos, más allá de un movimiento a la baja sucedido este martes 21 (en una actividad con un volumen de mercadería tranzado algo menor respecto a la instancia anterior), en la segunda licitación de diciembre en el marco de los negocios del evento N° 298 de la plataforma Global Dairy Trade - Fonterra.

Esta instancia comercial constituye un foco de alta relevancia en los mercados de este segmento de los agroalimentos, especialmente para países con base exportadora, como Uruguay, donde casi el 80% de la leche que se produce es industrializada y negociada al exterior.

En la licitación inicial de diciembre la referencia había alcanzado los US$ 4.290 por tonelada y ahora, al concluir el último mes del año, quedó en US$ 4.236 (US$ 54 menos), tras una baja de 1,5%.

Sigue siendo un valor muy interesante, que sucede a la suba de 1,4% de inicios de este mes, que fue un cuarto ajuste positivo al hilo.

GlobalDairyTrade: pequeño descenso en la última licitación del año con LPE cerca de US$ 3.900

Desde el inicio de 2020 hubo 24 instancias comerciales con 10 ajustes a la baja, 13 subas y el dato neutro de inicios de octubre. Además, fueron de mayor monto los movimientos al alza que los descensos.

Por lo tanto, esta baja de fin de año no genera un impacto demasiado negativo y así se entiende en el sector productivo.

Un tropezón no es caída

El precio de referencia inicial este año, del 5 de enero, fue US$ 3.420 por tonelada considerando todos los lácteos, con un valor de referencia de US$ 3.306 por tonelada para la leche en polvo, valores ambos muy menores a los actuales.

Las 24 instancias comerciales de 2021

- 1,5% el 21 de diciembre

+ 1,4% el 7 de diciembre

+ 1,9% el 16 de noviembre

+ 4,3% el 2 de noviembre

+ 2,2% el 18 de octubre

0% el 5 de octubre

+ 1% el 21 de setiembre

+4% el 7 de setiembre

+0,3% el 17 de agosto

- 1% el 3 de agosto

- 2,9% el 20 de julio

- 3,6% el 6 de julio

- 1,3% el 15 de junio

- 0,9% el 1° de junio

- 0,2% el 18 de mayo

- 0,7% el 4 de mayo

- 0,1% el 20 de abril

+0,3% el 6 de abril

- 3,8% el 16 de marzo

+15% el 2 de marzo

+3% el 16 de febrero

+1,8% el 2 de febrero

+4,8% el 19 de enero

+3,9% el 5 de enero

En la lectura por subrubros, en el caso de la leche en polvo entera (WMP), que es el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo esta vez una baja de 3,3%, al pasar el valor de referencia a US$ 3.867 por tonelada.

En la primera venta de diciembre se había movido al alza 0,6% quedando en US$ 4.008 por tonelada.

En esta instancia participaron 158 postores para la comercialización de 30.375 miles de toneladas (- 2,3% con relación al evento anterior).

La próxima licitación, que será el evento N° 299, está programada para el martes 4 de enero de 2022, en la primera subasta de 2022.