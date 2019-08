Cinco canciones para esperar a los Backstreet Boys

Se anunció hace algunos días, se oficializó este miércoles, y ya empezó la cuenta regresiva tanto como para el inicio de la venta de entradas como para la primera presentación en Uruguay de los Backstreet Boys, que el 8 de marzo de 2020 darán en el Antel Arena el primer show de su trayectoria de 26 años en el país.

Tanto como para calmar la ansiedad como para intensificar las ganas, estas son cinco canciones que definieron la historia del grupo, y que deberían sonar en el espectáculo.

We've got it goin' on

Fue el primer single del quinteto, y es la canción que abre su disco debut homónimo. Pero el camino hasta ese hit primigenio no fue fácil para AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell y el fundador y creador del grupo, Lou Pearlman. Formados en abril de 1993, y nombrados por el Backstreet Market de la ciudad de Orlando, una feria callejera donde los adolescentes solían reunirse, la boyband empezó presentándose en parques temáticos, shoppings y liceos, pero les costaba afirmarse en el mercado, conseguir contrato discográfico y generar una consistente legión de seguidores.

La respuesta estaba al otro lado del Océano Atlántico: en 1995 se fueron a Suecia y grabaron algunas canciones compuestas por Denniz PoP (un productor fundamental del sonido de los años 1990) y Max Martin, un virtual desconocido pero que es la persona con más canciones de su autoría que hayan llegado al primer puesto en los rankings solo por detrás de Paul McCartney y John Lennon. Martin, que por entonces iniciaba su carrera, compondría más adelante canciones como I kissed a girl de Katy Perry, Baby one more time de Britney Spears y colaboró en Shake it off de Taylor Swift.

We've got it goin' on fue grabada en esa etapa y fue el primer éxito del grupo, aunque solo en Europa. Países como Holanda, Alemania y Francia fueron los primeros lugares donde el quinteto "pegó", y donde concentró su campaña de marketing y shows hasta su segundo disco, cuando el éxito se hizo global y finalmente fueron profetas en su tierra.

Everybody (Backstreet's back)

Pare a alguien por la calle y pídale que entone algún tema de los BSB. Hay unas buenas chances de que la canción resultante (siempre y cuando la persona consultada no se vaya caminando rápido, mirándolo con preocupación) sea esta. Es de las más reconocida del repertorio de la boy band, y es el gran éxito del segundo disco, Backstreet's back, lanzado en 1997, y que también incluía As long as you love me, la canción que utilizaba la parodia de VideoMatch del grupo, los Tack See Boys.

Everybody es otra creación de Denniz PoP y Max Martin, y tenía un videoclip con una temática de terror que remitía a obras anteriores como Thriller, de Michael Jackson. A modo de curiosidad, en 2012 Nick Carter publicó en Twitter que el grupo se planteaba grabar la canción en español.

I want it that way

La otra probable respuesta de esa persona a la que paró en la calle y no se asustó es esta, el gran hit del disco Millennium, que como su nombre sugiere, llegó a las bateas del mundo en 1999. La banda venía de un período de altibajos: por un lado seguía creciendo y conquistando nuevos mercados, como Sudamérica, donde debutó en 1998 con un show en el Festival de Viña del mar, pero por otro estaba en su primer período de sacudidas internas. Con la excepción de Nick Carter, los demás integrantes del grupo iniciaron una demanda judicial contra Lou Pearlman (que acabarían resolviendo extrajudicialmente). La razón es que el empresario se había embolsado más de US$ 10 millones entre 1993 y 1997, mientras que el quinteto solo había recibido US$ 300.000. Claramente había algo raro.

Millennium fue un bombazo. I want it that way (con su video en el que cantan en un aeropuerto con unos largos sobretodos) también: estuvo además nominada a los premios Grammy. ¿Adivine quién la compuso? Si, Max Martin, esta vez auxiliado por sus compatriotas Andreas Carlsson en la composición y Kristian Lundin en la producción (como buenos hijos del país de ABBA, los suecos son los responsables de la mayoría de los hits pop del las últimas tres décadas). Esta balada sobre una relación a distancia se convirtió en un himno de la banda.

Y también, fue censurada en China en 2011. El gobierno del país asiático no dio explicaciones, pero la cosa es que si uno la busca en internet en ese país, "no existe".

Incomplete

Año 2005: La banda lanzó el disco Black & Blue en el 2000 - otro éxito -, cantó en el Super Bowl, Brian Littrell perdió a su esposa en los atentados del 11 de setiembre (era una de las pasajeras del vuelo que fue estrellado contra la torre Norte del World Trade Center), y se había tomado un descanso de tres años. Con esta canción, el primer single del disco Never Gone (nunca nos fuimos), los BSB volvían al ruedo, en un mundo pop que parecía un poco cansado de las boy bands.

Pero Incomplete fue un éxito, y marcó un renacimiento para el quinteto, aunque con un nuevo tono en sus canciones que no fue del agrado de todos los seguidores y críticos. Con Kevin Richardson al piano, y ya desprendidos de los compositores suecos, fue uno de los hits de esta segunda etapa del grupo, que poco después vería como Richardson se alejaba de la banda, aunque volvería en 2012.

Don't go breaking my heart

Los Backstreet Boys de ahora. Lanzada en 2018, es parte del disco más reciente del grupo, DNA, que es lo que están presentando en la gira que los trae por primera vez a Uruguay, y que resaltó la vigencia popular del quinteto. Los devolvió a los rankings musicales por primera vez en una década, y a ser nominados al Grammy por primera vez desde 2002.

Los integrantes del grupo crecieron, Lou Pearlman terminó preso (y murió en prisión), el público también, y luego de algunos altibajos y episodios como tener su propio crucero y una residencia de shows en Las Vegas, la boyband - aunque ellos acotarían que en realidad son un grupo vocal-, una de las más longevas y perdurables del género, volvió a las giras y continúa un camino que va directo a las tres décadas.