City Torque, la fábrica de jugadores que empezó de cero y hoy tiene cinco jugadores en la sub 20

Cinco jugadores de Montevideo City Torque (Martín Coirolo, Vittorio Magno, Mateo Urrutia, Santiago Milano y Juan Martín) fueron convocados por el técnico Gustavo Ferreyra en setiembre para entrenar con la selección sub 20 de 2023. Una clara muestra del crecimiento relámpago que tuvo el club celeste en sus formativas: hace seis años no tenía juveniles en actividad.

En 2016, un año antes de que el Grupo City tomara el control de Torque, Ricardo Perdomo se hizo cargo de las formativas, un desafío especial que ya tiene sus frutos.

Ricardo Perdomo, coordinador deportivo

“Tengo un amigo que trabajaba en Manchester City con Pellegrini y me dijo que el club había comprado un equipo en Uruguay. Me conecté con Luis Bruno, que fue el que trajo el Grupo y ahí empezó todo. Figurativamente me entregó la llave del auto, como diciéndome, ‘tomá, las formativas son tuyas’”, contó Perdomo, exjugador de Nacional en la década de 1980, a Referí.

El armado empezó de cero y ese primer año Torque presentó solo dos categorías, sub 17 y sub 19, en la Segunda división. Perdomo y Mario López eran los entrenadores.

“Había muchas dificultades en la captación de los chicos porque estábamos en Paso de la Arena, una zona con muchos equipos históricos (Progreso, Liverpool, Rampla, Cerro) y que los jugadores preferían antes que nosotros”, recordó Perdomo.

En setiembre de ese año se sumó Tony Gómez al proyecto. Entre él y López se hicieron cargo de las dos categorías, mientras que Perdomo se dedicó de lleno a la coordinación, pensando en la reestructuración con la llegada del Grupo City. Hasta ese momento el club pertenecía al empresario uruguayo Raúl Aquino.

Tony Gómez en la Academia de City Torque

“Cuando estábamos ahí no llegábamos ni a completar 18 jugadores en cada categoría. Con Mario teníamos que llevar al entrenamiento entre cinco o seis gurises en nuestros autos porque no había locomoción”, recordó Gómez a Referí, y Perdomo agregó: “Nos costó mucho al principio, pero sabíamos que íbamos a tener un respaldo a futuro”.

Una decisión trascendente fue mudarse del Paso de la Arena a la Costa de Oro en 2017. En el complejo El Futuro de Ruben Martínez, el proyecto explotó. Había menos equipos captando en la zona y Torque pudo formar todas las categorías. Se sumó Ariel De Armas para entrenar la sub 16, de modo que eran tres cuerpos técnicos para cinco categorías.

El sueño fue tomando forma. “Con el crecimiento llegaron algunos problemitas, pero los fuimos solucionando con buen ánimo, con gente de bien y creyendo en apostar al buen trato hacia el niño”, dijo Perdomo. Sebastián Guerrero fue uno de los primeros jugadores captados, cuando tenía 14 años, en la cancha de la Fuerza Aérea. Hoy es titular en el primer equipo.

Pablo Porciúncula / AFP

Sebastián Guerrero

Además del buen juego, desde el principio se apostó a inculcarles otros valores a los jugadores.

“En la primera reunión que tuve con Ricardo me dijo: ‘vamos a apuntar a la disciplina, al respeto y a ser un club totalmente distinto a los demás’. Aunque sea el mejor jugador, si falta a los entrenamientos no juega. Y en el juego, buscamos ser protagonistas, más allá de que cada entrenador tenga su impronta”, dijo Gómez.

Con la llegada del entrenador Ramiro Roascio se implementó algo tan simple como el saludo diario. “Todos los chicos le daban la mano a todo el mundo cuando llegaban al complejo, un acto tan simple que se está perdiendo hasta en la sociedad. Si bien apuntamos a los resultados, también queremos que el niño no esté presionado, que se venga a divertir, a pasarla bien”, manifestó Mario López.

Diego Battiste

Entrada al complejo deportivo de City Torque

El estudio es otro ítem que no se negocia y en ese sentido cuentan con el apoyo del programa gubernamental Gol al Futuro, que brinda materiales y profesionales que asisten a los jóvenes.

Más de 1.000 jugadores fueron evaluados por Perdomo y su equipo de trabajo en los últimos años.

En diciembre de 2017 Tony Gómez le pidió a Perdomo que fuera a ver a un juvenil que había acercado Ruben “Pocho” Navarro. Era Andrew Teuten y jugaba de puntero, pero ante la falta de un lateral izquierdo, le consultaron si quería jugar ahí.

En enero de 2018 el técnico de Primera, Pablo Marini, le dijo a Perdomo que necesitaba un lateral y el coordinador le recomendó a Teuten. Es más, lo llevó hasta La Chacra de Juventud, donde entrenaba el plantel principal y ahí se quedó. Actualmente es el lateral indiscutido del equipo celeste. Así como él y Guerrero, Franco Catarozzi, Octavio Perdomo, Santiago Scotto (llegó de River y ya fue transferido a Liga de Quito), Franco Maya, Francisco Coirolo, el argentino Gabriel Chocobar (ahora en Liverpool) y Matías Cabrera también se consolidaron en Primera tras pasar por las formativas del club.

@Torqueinfo

Juveniles de Torque en febrero de 2020

Si bien ahora hay varios futbolistas del Interior del país, el objetivo marcado desde el principio fue un límite con la distancia: “Con Juan Saenz (director administrativo), que aparte de ser el delegado al comienzo fue una de las personas que más nos ayudó en la logística, nos trazamos el límite de la distancia por una cantidad de motivos: el viaje, los costos, la alimentación, el estudio; tratamos de captar en la zona de la Costa de Oro, incluso por la comodidad del niño, y eso nos dio mucho resultado también”, señaló Perdomo.

Perdomo se encargaba hasta de la captación, aunque ahora el club cuenta con Diego Da Fonseca como responsable de ese sector. “Nunca le dijimos que no a nadie, siempre le dimos un lugarcito a todo el mundo en estos seis años y de esa forma pudimos armar todas las categorías y tener actualmente entre 120 y 150 chicos”, señaló el coordinador.

Tony Gómez agregó que la organización es tal en este momento que ya existe una categoría sub 15 armada para empezar a competir el año próximo en sub 16. “De esa forma no tenés que salir a captar todos los años”, indicó.

Perdomo y entrenadores de juveniles de Torque al final de 2019

Saez expresó sobre los juveniles: “Hemos tenido charlas para armar metodologías, que nos sirvieron mucho, con una especie de metodólogo que nos ayudó a armar la idea de juego. Nos explicó cómo trabajan ellos en la parte técnica y nos daban ejercicios y los hacíamos acá”, recordó.

Desde este año todas las actividades de Montevideo City Torque (nombre que adoptó en enero de 2020) se concentran en el complejo deportivo ubicado en la ruta 102, a 26 kilómetros de Montevideo, en la zona de Barros Blancos.

“La organización creció mucho y sigue creciendo, en lugares de entrenamientos, departamento sanitario, contamos con fisioterapeutas, médicos, merienda para los chicos, todos se van con fruta, yogur, un área de video análisis. Todo eso ayuda y no solamente crece el jugador, también los cuerpos técnicos. Hoy en día tenemos seis cuerpos técnicos que día a día están creciendo y eso hace mejorar al club también”, explicó Perdomo.