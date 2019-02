Clubes y empresarios: un juego de complicidad y falta de solidaridad

Juan Pedro Damiani estaba molesto. La salida del Cebolla Rodríguez y Carlos Bueno del club lo perturbaba. Por su padre, y por su club. El empresario Francisco Casal se los llevó a París Saint Germain de Francia sin dejar dinero al club, porque había un aspecto reglamentario, que Peñarol desconocía, que le permitía llevarlos en condición de libres al no renovar contrato. Corría el año 2005 cuando Damiani sentía la impotencia del niño al que le roban el caramelo.

El entonces presidente José Pedro Damiani intentó apelar a la solidaridad de su colega francés. No encontró eco. Allá no miden pelos ni señales.

Con el paso de los años, aquellos que fueron víctimas un día se convirtieron en victimarios.

La cantidad de jugadores sacados de los equipos locales por los empresarios se incrementó y la solidaridad entre los dirigentes de los clubes brilló por su ausencia.

Este martes se sumó el caso del joven Gianluca Colla, que Daniel Fonseca le sacó a Liverpool en medio de un conflicto que llegó a esferas gubernamentales. El juvenil se incorporó a la Cuarta división de Nacional, según confirmó a Referí el coordinador de las formativas tricolores Sebastián Taramasco.

Referí repasa algunos de los casos más polémicos de jugadores que, tras ser formados en un club, fueron llevado por su representante a otras instituciones y aceptados por los clubes, sin pagar dinero por la incorporación.

Rodrigo Mora

Representante: Juan Pablo Sorín

Clubes involucrados: Defensor y Peñarol

Uno de los casos más sonados fue el de Rodrigo Mora que entró en conflicto con Defensor Sporting en el año 2012. El jugador había sido llevado por su representante el argentino Sorín a Benfica y terminó en Peñarol, en un hecho que generó bronca en tiendas violetas porque entendían que se violaba un pacto.

El 18 de enero de 2012 el presidente de Defensor, Dante Prato, declaró a El Observador: “Con este pase se violó un pacto de caballeros”.

Prato no ocultó su malestar con el pase de Mora a Peñarol. El 29 de agosto hubo una reunión de presidentes en la AUF con el propio titular de la Asociación, Sebastián Bauzá, y el Ejecutivo y se acordó que si Benfica se desprendía de Mora, no lo traería ningún club uruguayo. Los violetas habían llevado el caso de Mora a la FIFA debido a que se llegó a un acuerdo con Benfica sin su consentimiento. “Estoy decepcionado desde el punto de vista personal. Esta situación va a marcar un antes y un después de las relaciones interinstitucionales”, explicó Prato a El Observador.

A los pocos días el entonces coordinador institucional de Peñarol, Juan Pedro Damiani, expresó en Sport 890: “En cuanto al pacto de caballeros recuerdo que Bauzá, y ayer lo llamé, llamó a una asamblea de presidentes, no cuando el caso Mora sino cuando el caso López y ahí hablamos todos de que debemos protegernos entre todos. Está claro que Mora no vino de Defensor a Peñarol, eso sí hubiera sido grave. Pero todos los que se rasgan las vestiduras que recuerden como a mi padre lo dejaron solo, nos sacaron cuatro jugadores y no actuaron de la misma manera como actuó Peñarol en este caso, quisieron usufructuar esa ventaja que vaya que la usufructuaron desde el punto de vista deportivo y económico contra Peñarol. Así que bueno, lo demás no nos interesa, estamos tranquilos, hemos cumplido con lo que es la institución y hemos cumplido con instituciones amigas, ¿quedó claro?”.

Y agregó: “Hablé con Prato que es un amigo y quedamos que en su momento, en pocos meses, para pedir que se le resarza, aparte de las gestiones que hicimos nosotros indicando lo que es Defensor, una institución amiga, seria, responsable”.

Jonathan Charquero

Representante: José Herrera

Clubes involucrados: Wanderers y Nacional

En el año 2010 se generó un conflicto entre Wanderers y el Grupo Casal por la renovación del contrato del delantero Jonathan Charquero. Las partes no se ponían de acuerdo a fin de año el jugador quedaba libre por contrato.

Charquero había sufrido una fractura de tibia que lo tuvo varios meses inactivo. Wanderers reveló que le pagó el salario en ese tiempo, y finalizado el contrato se lo llevaron gratis a Nacional.

Gonzalo Latorre

Representante: Daniel Fonseca

Clubes involucrados: Peñarol y Atenas

El 3 de febrero de 2015, El Observador informó: “Peñarol en manos de Fonseca para no perder un pase millonario”.

Los aurinegros esperan un gesto del empresario para no perder un procentaje de Gonzalo Latorre, juvenil que se fue a Atenas.

Latorre, una de las figuras con más proyección en las formativas, no renovará el contrato y firmó por seis meses con Atenas de San Carlos, en el medio de versiones de un posible pase a Cruzeiro a mitad de año.

La situación removió el complejo tema de los derechos económicos sobre los jugadores, ya que si efectivamente un club del exterior compra la ficha de Latorre, dependerá únicamente de la buena voluntad del representante del jugador, Daniel Fonseca, reconocer a Peñarol su relación con el juvenil y ceder una parte del pase.

El 25 de junio de 2017, Fonseca se defendió en Punto Penal de Canal 10 diciendo: “(Lo de Gonzalo) Latorre fue una situación incómoda. No encontraba espacio en Peñarol y él decidió no renovar en el club y me reuní con Walter Pereyra (dirigente de Peñarol) en Punta del Este y en mi casa se confrontaron con el padre y el futbolista. Los que deciden son el jugador y sus familias y ellos decidieron no renovar con Peñarol y seguir otro recorrido”.

Jorge Zambrana

Representante: Pablo Boselli

Clubes involucrados: River Plate y Peñarol

En 2011 se generó un conflicto entre River y Peñarol por el pase de Jorge Zambrana.

Al cierre del período de pases Peñarol arregló la incorporación de Zambrana. El jugador se había entrenado en River durante la pretemporada e intregraba el equipo titular que trabajó preparando el debut en el Apertura, frente a Nacional.

El Observador informó en su edición del 14 de agosto de 2011: “Zambrana, quien el viernes sobre la hora 22.30 pidió pase para Peñarol desde River Plate sin el consentimiento de su club y siguiendo las indicaciones de sus representantes, se presentó ayer en el entrenamiento darsenero y pidió las disculpas del caso al cuerpo técnico y a sus compañeros. Peñarol y River deberán ponerse de acuerdo en lo económico. El viernes, Peñarol ofreció US$ 200 mil por la totalidad del pase del volante y los darseneros querían US$ 150 mil por el 50% del pase. Como no se pusieron de acuerdo los representantes del jugador, encabezados por Pablo Boselli, le pidieron que firmara en la AUF”.

Pablo García

Representante: Daniel Fonseca

Clubes involucrados: Liverpool y Nacional

Fonseca sacó a Pablo García de las juveniles de Liverpool. El chico fue llevado a la reserva de River Plate de Argentina. Luego convocado a las selecciones juveniles celestes. A poco del Sudamericano fue fichado por Nacional.

Su salida generó un enorme conflicto que Palma amenazó denunciar ante las autoridades de gobierno y del cual hasta opinó el Secretario de Deportes, Fernando Cáceres.

El 25 de junio de 2017 el contratista Fonseca declaró en Punto Penal de Canal 10: “Al Sr. Palma le ofrecí US$ 3.000.000 libres. Él dice públicamente que no les paga el 20% que le corresponde a los jugadores, o sea que él ya les roba a los jugadores. Es él quien roba y desde hace años que lo hace. Y me han llamado muchos chicos que han sido transferido y que quizás ahora se despertaron. 'Es verdad, nos hace firmar un 20%, nos extorsiona'. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el que extorsiona? ¿Fonseca? Yo no soy dueño de las personas. Pablo García estuvo siete años en Liverpool y el promedio mensual que recibió es de $ 1.500 y después quiere US$ 8 millones. Últimamente le daba $ 10 mil. Es tan triste escuchar a Palma, por eso, ¿cómo voy a ir a debatir con una persona que no está en sus cabales?”.

A la semana respondió Palma en el mismo espacio: “Fonseca no ofreció esos US$ 3 millones. Si los hubiera ofrecido, no los hubiera aceptado porque sería ilegal porque un club no le puede comprar a una persona física. Él ofreció incluir cláusulas de rescisión que suman US$ 3 millones. Esa es la legalización del robo. Es lo que hizo con Nacional. Si Pablo García va a la selección, es elegido el mejor jugador de un Campeonato del Mundo y se va a Europa por US$ 10 millones, le pregunto a Fonseca: ¿Le parece justo que la valorización de Pablo García lo lleva a un mercado de US$ 10 millones, Liverpool se tenga que conformar con US$ 1,5 millones y él más de US$ 6 millones? Le respondí en la cara y no a través de la televisión: 'Usted es un ladrón'”.

Santiago Silva

Representante: Gonzalo Madrid

Clubes involucrados: Danubio y Peñarol

El caso de Santiago Silva generó mucha bronca en Danubio. Es que el jugador, luego de permanecer dos años lesionados en los cuales el club le pagaba un salario, fue sacado de la institución y llevado gratis a Peñarol.

Por Silva, con escasos minutos en el primer equipo, su representante Gonzalo Madrid pidió un dinero que el club consideró desmedido para renovar el contrato. Terminó libre y se lo llevaron a Peñarol.

Danubio ya había vivido una situación similar con Gerardo Vonder Putten y Enzo Scorza que se fueron del club llorando al ser sacados por sus representantes (Grupo Casal). Los llevaron a Rampla, no jugaron. Los llevaron a Central medio año y terminaron en el exterior.

Gianluca Colla

Representante: Daniel Fonseca

Clubes involucrados: Liverpool y Nacional

Este martes el juvenil Gianluca Colla se sumó a la Cuarta División de Nacional tras una traumática salida de Liverpool, club que lo formó.

Su representante Daniel Fonseca declaró en Punto Penal el 25 de junio de 2017: “Si Palma habla mal de mí, me hace sonreír, me muestra que es muy chiquito humanamente. Y lo peor que está haciendo es que no van más a extorsionar, no van más a esclavizar como hace el Sr. Palma. 'Si no hacés esto, te quedás hasta enero sin jugar al fútbol', a un pibe de 16 años como es Colla. Es víctima de su desequilibrio. Le ofrecí US$ 3 millones libres y el tipo dice que yo soy el ladrón. Él es un delincuente”.

Palma respondió: “La familia automarginó a Colla de Liverpool, no fue el club. Después de lo que pasó con la ida de Pablo García, nos reunimos con los padres de Colla. Le plantee de qué lado estaban. 'Estamos de acuerdo con Fonseca', me dijeron. Nosotros lo formamos durante varios años y ellos pretendían que lo hiciéramos dos años más, hasta que cumpliera los 18 para que se vendiera. Se comunicaron con el coordinador de juveniles para decirle que no iba a jugar más en el club. Formar jugadores para que después el fruto de ese trabajo, no quede en la institución, no. Yo tengo que marcar la cancha y tengo que ser justo con el resto de los jugadores que pasaron durante todos estos años y que firmaron sus contratos con esas cláusulas a cinco años y todos se han vendido. Los hechos hablan por Liverpool y por mí, cosa que no puede decir Fonseca”.

Y concluyó: “Ya tenemos las denuncias para presentar ante la junta antilavado. También lo voy a denunciar ante BPS y DGI. Ante la FIFA no, porque no es agente FIFA”.

Palma no avanzó en las denuncias que públicamente expresó iba a realizar.