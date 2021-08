Coalición acuerda recursos para ANEP y negocia dinero para Instituto Nacional de Vacunas

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados logró culminar en la noche de este miércoles la votación de los 304 artículos de la Rendición de Cuentas, que serán discutidos a partir del lunes en el plenario de la cámara baja luego que negociaciones de última lograran destrabar algunos puntos cruciales del mensaje presupuestal.

A través de un diálogo entre el diputado colorado Felipe Schipani y el Ministerio de Economía y Finanzas, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tendrá más recursos que los que originalmente había pautado el Poder Ejecutivo.

Fuentes de la coalición confirmaron a El Observador que el organismo, que había solicitado US$ 32 millones de incremento para 2022, será beneficiado con el 3% de lo que el Estado recaude con la subasta del espectro radioeléctrico prevista para este año, de la que se piensan obtener US$ 150 millones. Así, la educación pública recibiría por esa vía US$ 4,5 millones.

La ANEP había pedido los recursos incrementales para destinarlos a extender los Centros María Espínola de enseñanza media. También para la aplicación del Plan de Desarrollo Educativo y para obras de construcción ya programadas. También deberá repartirse con el INAU y el Ministerio de Salud Pública lo previsto en la Rendición de Cuentas para el programa de primera infancia.

En conjunto, estos tres órganos recibirán $ 880 millones el año que viene y $ 1.310 millones en 2023, según lo prevé el artículo 247 del texto.

La ANEP también fue beneficiada con un aditivo al artículo 232. Según las fuentes la institución tendrá "más libertad" para disponer de la recaudación del Impuesto a Primaria, que debe destinarse específicamente a la alimentación en los centros educativos.

El aditivo establece que el incremento en la recaudación del tributo que se produzca este año, con respecto al ejercicio 2020 y actualizado a valores constantes, podrá ser dirigido a salarios, gastos de funcionamiento e inversiones de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria.

La subasta del espectro radioléctrico será también la fuente de financiamiento del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), planteado en los artículos 153 y 154. Su objetivo es "garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional". A ese destino irá, según la Rendición de Cuentas, el 5% de lo que se recaude en la próxima subasta.

Pese a que formalmente culminó la discusión del articulado en comisión, el mensaje presupuestal sigue abierto. Las negociones ocurren en torno a un punto en particular cuya definición será abordada la semana que viene mientras el plenario de la cámara discute el proyecto.

Según las fuentes, los legisladores consideran una fórmula para atender el pedido presupuestal de la Universidad de la República (Udelar) para poner en marcha el Instituto Nacional de Vacunas y retomar así la producción nacional inyección. La partida no estaba prevista por el gobierno.

La casa de estudios había pedido con ese objetivo $ 5 millones para 2022 y otros $ 2 millones para el año siguiente. El rector Rodrigo Arim tenía previsto este mismo jueves una presentación en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

Ese dinero deberá ser obligatoriamente reasignado de lo pautado para otro organismo, dada la negativa del gobierno de cualquier incremento de recursos.

Al respecto, la alternativa que está sobre la mesa es que esos fondos para la Universidad salgan de lo que genera la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por la venta de sus servicios.

De allí también saldrían recursos para atender un proyecto de rehabilitación para pacientes que tuvieron covid-19 presentado por el Hospital de Clínicas, que requiere $ 8 millones.