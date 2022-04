Coalición rechazará préstamo a Cosse pero Ciudadanos se desmarca y da sus votos

Hasta las 14 habrá tiempo pero ya están todas las cartas echadas. Una vez que el expediente ingrese en el plenario de la Junta Departamental, por sí o por no, el polémico debate extendido por más de seis meses entrará en su recta final. Pese a los amagues de acercamientos y sucesivas contraofertas que apenas movieron a la propuesta de su punto de partida, la apuesta más fuerte planteada por la administración de Carolina Cosse en lo que va del período, un préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar adelante un plan de limpieza y obras de saneamiento en Montevideo, se encamina al fracaso.

Al proyecto de la Intendencia de Montevideo le faltará solo uno de los 21 votos que precisa para ser aprobado. La oposición –representada en la Junta Departamental por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de la Gente (Unión Vecinal)– se opondrá a habilitar un endeudamiento millonario a la gestión de Cosse, con la excepción del sector colorado Ciudadanos, que vuelve a desmarcarse y cuyos dos ediles votarán junto al Frente Amplio.

La izquierda cuenta con 18 ediles y por eso precisa que al menos tres opositores acompañen su proyecto. En el Partido Nacional cerraron filas y acordaron una postura negativa a la última contrapropuesta de la comuna, que estuvo lejos de acceder a los US$ 52 millones reclamados por los blancos para obras de saneamiento.

Diego Battiste

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo

La llave radica entonces en el Partido Colorado, que con cuatro ediles tendría la capacidad de brindar la mayoría especial al Frente Amplio. En ese escenario, el sector Ciudadanos volvió a patear el tablero este miércoles al despegarse de lo que podía ser una postura uniforme en la coalición.

Lo hizo a través de un pedido explícito del ministro de Ambiente y referente del sector, Adrián Peña, que desde un principio respaldó la iniciativa y en las horas definitivas emitió una carta pidiendo a la bancada de su partido alzar la mano en favor del proyecto de Cosse.

La solicitud de Peña garantiza así el voto de los dos ediles de Ciudadanos, Tulio Tartaglia y Gustavo Facciola. Un tercel edil, Leonel Aguirre, perteneciente a la Tercera Vía conducida por el diputado Gustavo Zubía, se inclina por rechazar la iniciativa de la IM, según ha adelantado su propio líder sectorial. Tanto el exfiscal como su edil han sido puertas adentro los voceros de los discursos más duros contra la apuesta de Cosse.

Por último, Matías Barreto, de Batllistas, anunció en la noche que votará en contra, por entender que “el programa contiene muchos elementos que deben ser financiados con dineros propios de la Intendencia de Montevideo y no con un préstamo internacional que endeude a los montevideanos”.

Barreto, que hasta la noche del miércoles había eludido una definición en público, ya en conversaciones privadas con dirigentes de la coalición ha sido claro y enfático en que ni él ni el electorado al que representa veían con buenos ojos el proyecto de la Intendencia.

Horas antes de la confirmación de su voto, y luego de que El Observador difundiera la carta de Adrián Peña y el posicionamiento de Ciudadanos, el edil había acudido a su cuenta de Twitter para aclarar que esa postura no era vinculante y que por lo tanto no significaba una victoria de Cosse. "Los ediles colorados votaremos individualmente, no por disciplina partidaria. Por lo tanto no hagan caso a comentarios que digan “la bancada del Partido Colorado vota Sí o vota No”, escribió.

El diputado de Batllistas Conrado Rodríguez ya había expresado también de forma más directa la postura del sector: "En muchísimas oportunidades nosotros hemos dicho que estamos en desacuerdo con este préstamo. Se ha dialogado, se ha ido a las reuniones, lo ha dicho Matías innumerables veces, está súper discutido", dijo a El Observador.

"Hay un tema conceptual con el cual yo, Conrado Rodríguez, no estoy de acuerdo. Que un préstamo internacional esté pensado en su mayoría para camiones de basura, no estoy de acuerdo. Es un gasto corriente, lo tiene que hacer la IM con su presupuesto. Así cambien un número para un lado, un número para el otro, no estoy de acuerdo", declaró, y opinó que "llama la atención que ante cada negociación aparece más dinero" de la intendencia.

En la trastienda de la votación sobrevuela lo sucedido semanas atrás en Canelones, cuando un edil nacionalista desobedeció las órdenes de su partido y dio el voto definitivo a un fideicomiso para la intendencia conducida por el frenteamplista Yamandú Orsi. En el Partido Nacional, ese antecedente abroquela todavía más las posiciones, mientras que en los votos colorados –fuera de Ciudadanos– ven las críticas del electorado multicolor hacia ese edil como un ejemplo de lo que implica habilitarle el préstamo millonario a una figura de primera línea de la izquierda, en lugar de reclamar una "mejor gestión".

Con las cartas echadas, la discusión se centrará ahora también en las explicaciones de uno y ambos bandos sobre sus respectivos posicionamientos. Parte de eso fue lo que deslizó la delegación de la Intendencia de Montevideo (IM) en su última contraoferta, en la que volvió a machacar contra lo que considera como responsabilidad del gobierno nacional al no haber permitido un mayor endeudamiento a la gestión departamental. Cosse atribuye que esa decisión los obligó a sacrificar obras de saneamiento, el componente del crédito que se convirtió en el núcleo de las negociaciones, y de las diferencias que encaminan al proyecto de la Intendencia a un naufragio.