Coates, el zaguero de los pases millonarios

La carrera de Sebastián Coates está marcada por los pases millonarios. El zaguero uruguayo fue negociado por Nacional a Liverpool de Inglaterra por una cifra millonaria y pase récord para el fútbol uruguayo, luego emigró a Portugal por otra suma importante y ahora ofrecen 12 millones de euros por su pase.

El Flaco, como lo conocen en la selección, está en la mira de Valencia de España. El diario Record de Portugal informó en su portada que Sporting de Lisboa habría rechazado una primera oferta de 12 millones de euros por el central uruguayo.

Mundo Deportivo apunta que “el club de Mestalla tiene desde hace un par de años en cartera a este ‘gigante’ defensa sudamericano, que con su 1.96 es un activo en el juego aéreo en ambas porterías”.

Los millonarios pases de Coates

El 30 de agosto de 2011, el club Liverpool de Inglaterra confirmó la incorporación de Coates procedente de Nacional. El defensa de 20 años, se había consagrado como el mejor jugadores joven de la Copa América que ganó Uruguay ese año en Argentina, después de jugar tres temporadas en el plantel principal de Nacional y ascender la escalera hasta consagrarse figura. En 2009 fue la revelación del Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí. En 2010 mejor defensa y mejor jugador, en Fútbolx100.

Las negociaciones de los dirigentes de Nacional prosperaron en Liverpool. El pase se concretó en US$ 12 millones, cifra récord para la transferencia de un jugador que emigró de Uruguay. En principio el club uruguayo iba a recibir entre US$ 6 millones y US$ 7 millones, pero Nacional no lo negoció. El club tenía el 70% del pase, porque el resto de la ficha había sido cedida a un grupo empresarial extranjero que adquirió porcentajes de Coates y de otros juveniles del club.

Finalmente Nacional recibió US$ 8 millones por el 70%, más el compromiso de jugar dos partidos amistosos contra Liverpool, por los que obtendría US$ 600 mil por cada uno (que nunca se jugaron) y un fondo de apoyo para los juveniles del club tricolor, informó un dirigente a Referí en ese momento.

El negocio de Sporting

En enero de 2016 el zaguero desembarcó en Sporting Lisboa procedente de Sunderland a préstamo por seis meses.

Tiempo después el club portugués decidió hacer uso de la opción de compra que tenía por el central uruguayo cercana a los 6 millones de euros.

A Coates le hizcieron un contrato hasta 2021 y la prensa lusitana reveló que su cláusula de rescisión asciende a los 45 millones de euros.

Ahora aparece Valencia en el horizonte del central de la selección uruguaya. El club español está dispuesto a pagar 12 millones de euros por su ficha pero, a decir de la prensa portuguesa, a Sporting no se le movió un pelo. El Flaco se convirtió en pieza clave del equipo.

Además de los aspectos futbolísticos se destacan otros puntos de la personalidad del defensa uruguayo.

En octubre del año pasado le salvó la vida a un compañero en pleno campo de juego.

En pleno partido contra Portimonense, el golero francés Romain Salin, se dio la cabeza contra el palo y cayó desvanecido. Fue cuando Coates no lo dudó y le prestó asistencia inmediata. El uruguayo le metió la mano en la boca a su compañero para destrabarle la lengua antes de que ingresaran los médicos de la institución.