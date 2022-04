Colorados dicen que gastaron US$ 120 mil en el referéndum; socios, que están procesando números

Atrás quedó el referéndum y con ello los minutos de pauta electoral, los jingles de campaña y la publicidad en redes sociales. Pero con los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) ratificados tras el ajustado resultado del domingo, una de las interrogantes por despejar es cuánto invirtieron los comandos para convencer a los uruguayos de votar por la papeleta rosada en el caso del Sí y la celeste, en el No.

Se trata, como siempre ocurre con el financiamiento de las campañas políticas, de un tema de difícil discernimiento. Ya en las campañas nacionales, en las que la normativa exige la presentación de una Rendición de Cuentas con gastos e ingresos, la Corte Electoral no cuenta con recursos suficientes como para auditar los números allí incluidos y verificar si están ajustados a la realidad.

En el caso del referéndum, sin embargo, ni siquiera está requerida una rendición de cuentas puntual sobre el financiamiento de las campañas. Por esa razón, no solo es imposible saber si las cifras divulgadas por los partidos son ciertas, sino que los protagonistas ni siquiera están obligados a divulgar una cifra puntual.

Eso no impidió que el tema se instalara en el debate político en las últimas semanas luego de que el Frente Amplio insistiera en que compitió en "desventaja" frente a los recursos del oficialismo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró este martes en Doble click (Del Sol) que la Comisión por el Sí invirtió “aproximadamente unos US$ 600 mil” y apuntó contra los partidos de la coalición por no haber divulgado "cuánto gastó la campaña del No”.

“Si uno mira los minutos de publicidad que usó el No, claramente se da cuenta que es una campaña que debe haber costado cuatro o cinco veces más que la del Sí”, indicó Pereira en esa ocasión.

El miércoles 23, durante la conferencia de prensa que brindó en Torre Ejecutiva previo al referéndum, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado respecto a cuánto recaudó y gastó el comando del No. El mandatario respondió que no integró el comando y que por eso no estaba en conocimiento de los números, aunque dijo que no habría problema en divulgarlos. “Me imagino que no tienen nada que esconder, así que podrán informarlo”, afirmó.

Las respuestas en la coalición

De acuerdo a las consultas realizadas por El Observador, el Partido Colorado y el Partido Independiente tienen una cifra aproximada de cuánto invirtieron, mientras que los demás aseguran que están procesando los números o que todavía no tienen el informe definitivo de las divisiones contables que, en todos los casos, siguieron los aspectos económicos de la campaña.

Si bien la coalición coordinó algunos aspectos del camino hacia el 27 de marzo, los partidos le dieron su propia impronta y esto se reflejó también en los números, donde las colectividades no tuvieron un fondo común y no compartieron los gastos.

El diputado y coordinador de la campaña de los colorados, Conrado Rodríguez, dijo a El Observador que “grosso modo” gastaron unos US$ 120 mil, aunque el número podría ser unos US$ 10 mil mayor porque los ejecutivos departamentales asumieron algunos desembolsos que no se centralizaron en un único cómputo, algo que según el dirigente “hace difícil” tener una cifra concreta.

En el caso de los independientes, la inversión rondó en el entorno de los US$ 30 mil, aunque el número definitivo probablemente esté después de Semana Santa. El secretario y coordinador de la campaña del partido, Juan Carlos Rodríguez, aseguró que invirtieron “chauchas y palitos” porque las arcas de la colectividad son bastante reducidas.

En el Partido Nacional y en Cabildo Abierto, en cambio, no hay cifras concretas hasta el momento. El presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, argumentó que esa información es manejada por la comisión de Hacienda y que todavía no tiene en su poder la cifra, aunque estimó que “quizás el lunes” reciba el informe en la reunión habitual que realiza el máximo órgano blanco.

En el oficialismo coinciden que los blancos fueron los que hicieron el mayor aporte económico durante la campaña.

El senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, dijo que su partido hizo “gastos mínimos” y vaticinó que "no hubo un gran esfuerzo orgánico", aunque indicó que los números todavía están siendo procesado por el ámbito contable del partido que preside.

Los partidos políticos no están obligados a hacer una declaración de gastos, como si ocurre en el caso de las elecciones nacionales y el balotaje, porque la ley 18.485 que regula el funcionamiento de los partidos políticos no rige para los casos de democracia directa.

La norma sí prevé que cada año los partidos políticos "deberán presentar a la Corte Electoral, dentro de los 120 (ciento veinte) días de vencido el año civil, rendición de cuentas detallada de los ingresos y egresos producidos durante el ejercicio".

Origen y destino de los fondos

El origen de las inversiones, en términos generales, fue el mismo para todos los casos: el fondo con que cada partido cuenta gracias al aporte de los afiliados, la contribución que hacen a los dirigentes políticos al ocupar cargos y, en algunos casos, el financiamiento público que las colectividades reciben debido a los votos acaudalados en las elecciones nacionales.

A su vez, algunos dirigentes también canalizaron donaciones puntuales para la campaña por distintos medios, según contaron fuentes políticas a El Observador.

En ese aspecto hubo algunos matices entre los partidos. El coordinador de la campaña colorada dijo que para la organización de los actos propios, la pauta televisiva, la cartelería y la folletería se utilizó, además, la plata que se recaudó con una cena en Punta Gorda –a la que acudieron unas 200 personas– donde se habló de las perspectivas económicas de cara al futuro y una contribución económica que realizó el expresidente Julio María Sanguinetti. El actual secretario general del partido dijo a El País que pagó los spots colorados porque “era lo que había que hacer”.

Los cabildantes no hicieron publicidad en medios de comunicación masivos, pero sí realizaron una gira con actos en todos los departamentos con la presencia de varias figuras políticas de la colectividad. Según Domenech, los gastos de amplificación en esas instancias corrieron a cuenta de militantes y dirigentes locales mientras que el desembolso en traslados y alojamientos de los referentes nacionales salieron “del bolsillo de cada uno”. Lo mismo dijeron, en ese caso, los colorados.

Desde el Partido Independiente, además, Rodríguez aseguró que la reducción de las actividades por la pandemia del covid-19 permitió llegar "con un colchoncito económico" a la campaña. La colectividad liderada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, pautó en las redes sociales y tuvo algunos spots televisivos –basados principalmente en animaciones– en las últimas dos semanas de campaña.

La campaña que más se repitió en los medios de comunicación masiva fueron financiados por el Partido Nacional. Los actos finales de campaña en Montevideo los organizó la departamental nacionalista, al igual que el cierre de la coalición en Canelones.