Combo fatal para los apicultores: sequía, incendios, precios deprimidos y varroa

La apicultura uruguaya está en un momento de tensión, con varios problemas que tienen a los productores muy preocupados: una relevante merma productiva por la sequía, cientos de colmenas destruidas por incendios, un precio deprimido en el mercado internacional y el riesgo latente de ataques del ácaro varroa, con algún caso ya detectado.

Néstor Causa, presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), recordó que el 17 de enero, cuando se extendió hasta fines de abril la declaración de emergencia agropecuaria por sequía, se incluyó a la apicultura en el conjunto de rubros considerados para brindar asistencias a los productores.

Juan Samuelle

El precio de la miel que se exporta está a mucho menos de la mitad que hace un año.

Préstamos por sequía

Se decidió entregar $ 600 por colmena. Los productores de hasta 1.000 colmenas pueden tomar ese préstamo con dos años de gracia para comenzar a pagarlo y además cuando lo abonen no pagarán intereses, debiendo reintegrar el 40% del préstamo en 2025 y el 60% en 2026.

Quienes tengan de 1.000 a 1.800 colmenas deberán abonar, tras los dos años de gracia, un 10% de interés al reintegrar el dinero.

“Para la mayoría de los productores medianos y chicos es una gran ayuda que no tengan que pagar intereses por el préstamo”, dijo.

Relacionado con lo anterior, el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas (RNPC) reveló a mitad de 2022 que había 2.222 apicultores. “Era la foto del momento”, apuntó Causa. Más tarde, cuando se extendió la emergencia agropecuaria y se incluyó a la apicultura, se consideró un número de 2.611 apicultores (al 31 de diciembre). La diferencia corresponde a productores que hicieron la declaración jurada fuera de fecha. De modo de estimular a cumplir con esa exigencia en tiempo y forma, se decidió que esos productores sean beneficiados con el préstamo de $ 600 por colmena, pero no dispondrán de la tasa cero de interés, deberán abonar un 10%.

Para Causa, consultado sobre los datos del relevamiento, “es significativo” que se siga manteniendo la misma cantidad de apicultores (2.638 a febrero de 2023) y la cantidad de colmenas (616.964).

Registro apícola.

Habrá menos miel

Con relación a la productividad, dados los impactos adversos de la sequía se espera una producción que caiga un 30% a un 40% desde lo habitual, que son 10 mil a 11 mil toneladas.

La producción de miel de colza aumentó, dada la expansión de ese cultivo invernal, pero luego la sequía comenzó a impactar. Hay zonas del país, como San José y departamentos linderos, que suman tres años de sequía con mucha afectación en la producción y los apicultores no tienen miel y están muy resentidos. En otras, la situación es menos problemática. La línea de crédito señalada, por ejemplo, permitirá la compra de azúcar para alimentar a las colmenas, un manejo que será imprescindible en muchos casos. Hay apicultores que están ahora apostando a la producción de eucaliptus, sobre todo en la zona norte del país y eso genera expectativas.

El grueso de la miel producida se exporta, por lo tanto no se visualiza un problema de abasto interno, es más, puede incluso que haya un beneficio dado que la dificultad para colocar en el exterior hace que el productor que no tenga capacidad de acopio opte por vender fraccionado y a valores considerados convenientes para el consumidor.

Es lo que ocurrió en otros ejercicios en los que la venta al exterior se dificultó.

Se desarrolla una zafra con una merma productiva relevante.

Además de los perjuicios por la sequía, la ocurrencia de incendios en campos produjo pérdidas de colmenas. Si bien no hay un dato exacto, se estima que al menos fueron afectadas 200.

En ese sentido, Causa recordó que la Dirección General de la Granja (Digegra) del MGAP tiene un acuerdo con el Banco de Seguros del Estado por el cual existe un subsidio para seguros granjeros, ante diversos daños como los causados por granizo, por ejemplo. Con eso como marco, los apicultores tienen la posibilidad de contratar un seguro. Hay una escala, pero por ejemplo los que tienen hasta 100 colmenas con US$ 30 asegurarían las colmenas en US$ 160 por unidad.

“Existe esa herramienta”, dijo Causa, quien instó a los apicultores a informarse sobre la misma y estar cubiertos.

J. Fiorelli

Incendios de colmenas, un problema que se añadió a otros.

Problemas en el mundo

En lo comercial hay complicaciones severas. El precio se ha desplomado. Hace un año se concretaban colocaciones al exterior que le permitían a los productores recibir alrededor de US$ 3 por kilo, cuando ahora se considera apenas US$ 1,20 a US$ 1,40 por kilo.

Todo eso tiene como explicación algunas situaciones que se están dando en el mundo y que trancan al mercado, como la guerra que persiste tras la invasión de Rusia a Ucrania y problemas inflacionarios en países europeos, pero también por una incidencia negativa de países asiáticos que inundan al mercado con mieles adulteradas o falsas mieles a precios bajos que deprimen la demanda y los valores de las mieles reales, como las que produce y exporta Uruguay.

Las colmenas pueden asegurarse y para ello el productor puede beneficiarse con un subsidio.

Advertencia por varroa

Teniendo en cuenta la situación de la varroa detectada en una visita de campo reciente realizada por la CHDA, desde el MGAP se difundió una cartilla con recomendaciones, disponible en este enlace.

Las condiciones de sequia extrema y prolongada y la drástica reducción de la oferta floral genera a nivel de las colonias un importante estrés nutricional, que repercute negativamente en la calidad y longevidad de las abejas.

A hay que sumar los temas sanitarios, donde principalmente el ácaro varroa encuentra condiciones propicias para incrementar el impacto negativo sobre las colonias.

Es en condiciones de baja oferta alimenticia cuando normalmente se dan los mayores efectos de reinfestación natural por pillaje de colmenas naturales o apiarios semiabandonados, viéndose afectadas generalmente aquellas colmenas que mejor desempeñó han tenido en los últimos meses.

Desde la CHDA se alerta a los apicultores a realizar los monitoreos correspondientes, para planificar los tratamientos en tiempo y forma cuidando la calidad e inocuidad de la miel y a su vez asegurar una población de abejas sanas para afrontar la invernada.

Juan Samuelle

Tambores con miel para exportación.