Combustibles, la regla que sigue con viento en contra para el consumidor

Tras el resultado del referéndum con la no derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el Poder Ejecutivo ratifica una serie de cambios normativos vinculados a la fijación de las tarifas de los combustibles, la puesta en macha de una regla fiscal para mantener a raya el gasto del Estado, el derecho para los usuarios de telefonía móvil a cambiar de compañía conservando su número y la opción de cobrar los sueldos en efectivo y no necesariamente a través de un banco o un emisor de dinero electrónico.

Hasta ahora, el gobierno aplicó (parcialmente) un nuevo sistema para la fijación de las tarifas de los combustibles buscando acompasar la evolución de la nafta y el gasoil en un mercado (teórico) de importación. Ese fue el camino del medio que encontró el gobierno de la coalición (con los votos del Frente Amplio) para dejar de lado la idea original del Partido Nacional de desmonopolizar la importación de combustibles que ostenta Ancap.

"No vamos a cambiar. Es la fórmula que votó el Parlamento por unanimidad; es una medida de trasparencia", defendió el presidente de la República Luis Lacalle Pou este domingo en la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva tras el resultado del referéndum.

Semana de definición

Con o sin los artículos referidos a cómo se fijan las tarifas de los combustibles que están en la LUC, el Poder Ejecutivo deberá resolver esta semana qué hará con las tarifas de la nafta y el gasoil, nuevamente en un escenario donde los números juegan en contra. Este martes, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicará el informe de Paridad de Precios de Importación (PPI) del último período ventana que culminó el pasado 25 de marzo con la evolución de los combustibles refinados en la Costa del Golfo de México.

Un relevamiento que publicó El Observador con la evolución de un símil de la nafta Súper 95 —que toma la Ursea en su PPI— y del gasoil anticipan que las tarifas tendrían aumentos superiores del 19% y 26%, respectivamente, si el gobierno optará por trasladar el 100% de lo que muestre la foto del PPI en los surtidores de las estaciones uruguayas desde abril.

Sin embargo, esta no será la única variable que el gobierno podrá sobre la mesa para definir de cuánto deberían subir los combustibles, ya que también tendrá en cuenta un informe de Ancap, que anticipa que la espalda para mantener congeladas las tarifas luce cada vez más compleja, como sí pudo hacerlo durante el último trimestre del año pasado.

El presidente Lacalle Pou indicó que en el último tiempo Uruguay logró tener combustibles "más baratos" que en Brasil, algo que no ocurría hace dos décadas, y que eso fue posible gracias que se apeló a la "espalda que conservaba Ancap" para no trasladar la totalidad del aumento que registró el crudo en los mercados internacionales, ya que su precio trepó de US$ 44 a US$ 115 por barril. En marzo, el Ejecutivo había elevado los combustibles por segunda vez consecutiva en lo que va de este año.

Más allá del contexto desfavorable que tuvo el gobierno para poner en marcha un nuevo sistema que pretendía darle mayor transparencia a la fijación de las tarifas de los combustibles (primero por la pandemia y luego por la disparada del petróleo), en la práctica, todavía se mantiene un talante discrecional del gobierno a la hora de fijar las tarifas de una variable sensible para el bolsillo de los uruguayos.

Una vez el gobierno se encontrará frente a una disyuntiva compleja de resolver: comenzar a aplicar a rajatabla una nueva metodología más transparente para fijar las tarifas o sopesar otras variables cuyo impacto no es menor. En medio de una escalada inflacionaria a nivel global, un sinceramiento total de la foto que muestra el mercado internacional de los combustibles puede echarle más nafta al fuego.

De hecho, el Poder Ejecutivo tiene previsto anunciar nuevas medidas para moderar los ajustes de precios de distintos artículos de la canasta de consumo esta semana, luego que la semana pasada comenzar a regir la quita del IVA al asado.

"Esta semana habrá una reunión importante por tema precios", dijo Lacalle Pou este domingo.

El gran desafío que tendrá ahora por delante el gobierno de Lacalle Pou será eliminar el peso de la discrecionalidad política a la hora de fijar las tarifas de los combustibles para que efectivamente ese mecanismo de mayor transparencia pueda ser comprendido por la población independientemente de la tendencia (alcista o bajista) que muestre la cotización del petróleo y sus derivados.