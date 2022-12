Comenzó la temporada 2023 de tenis: sorpresiva derrota de Rafael Nadal

El español Rafael Nadal perdió este sábado su primer partido de la temporada en la cuenta atrás para la defensa de su título del Abierto de Australia, en tanto que la número uno del mundo femenino, la polaca Iga Swiatek, se hizo con la victoria en su partido de la United Cup.

Nadal, de 36 años, que acaba de ser padre, cayó ante el británico Cameron Norrie (14º) por 3-6, 6-3, 6-4 en su duelo en este torneo de equipos mixtos en Sídney.

"No es desastroso, para nada", relativizó Nadal. "Puedo y debo hacerlo mejor, pero ya he dicho, no he jugado mucho hasta ahora. Él sí creo que había jugado hace dos días y eso es una ventaja", apuntó.

"Tengo que trabajar físicamente para ser más rápido, más sólido, cometer menos errores y mejorar mi toma de posiciones y jugar más tiempo. Puedo mejorar, el Abierto de Australia comienza en dos semanas", dijo el mallorquín, que el lunes se enfrenta al australiano Alex De Miñaur (24º).

El astro español, con 22 títulos de Grand Slam incluidos los de Australia y París el último año, experimentó dificultades desde su primer servicio, lo que le costó la primera derrota ante Norrie en su quinto enfrentamiento.

"Es una locura, nunca había ganado un set (contra él), así que en primer lugar quería hacerlo y tuve que ser muy paciente", dijo Norrie tras la batalla de dos horas y 44 minutos en el Ken Rosewall Arena.

Saeed Khan / AFP

Cameron Norrie

"Fue un partido muy físico y fue enorme superarlo y ganarle por fin. Me ha ganado fácil las últimas veces", añadió.

Nadal disputó su primer Abierto de Australia en 2004. Casi dos décadas después, llega al torneo como padre y entre preguntas sobre si será su última participación en el primer Grand Slam de la temporada.

En Brisbane, Swiatek dio a Polonia un comienzo perfecto con una dominante victoria por 6-1, 6-3 sobre la kazaja Yulia Putintseva.

La polaca rompió el servicio tres veces en el primer set y dos en el segundo para doblegar completamente a su rival en sólo 64 minutos.

Patrick Hamilton / AFP

Iga Swiatek0

"Estoy muy contenta, los primeros partidos de la temporada siempre son un poco más difíciles, así que me alegro de haber estado muy serena en los momentos importantes", declaró.

"Siento que representar a Polonia siempre es muy especial. Estoy dispuesta a concentrarme aún más porque cuando salgo a la pista se me pone la piel de gallina", añadió.

"Es difícil jugar tan bien cuando estás tan emocionada, pero tengo que acostumbrarme y estoy muy orgullosa de representar a mi país. Siento que éste es un torneo realmente inspirador", continuó.

AFP