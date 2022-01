Comisión de Seguridad de la AUF recomendó no jugar los clásicos de verano

La Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que dirige Rafael Peña le recomendó a las autoridades del fútbol no disputar los clásicos de verano entre Nacional y Peñarol pactados para el 22 de enero en el Estadio Centenario y para el 26 del mismo mes en el Campus de Maldonado.

La noticia fue confirmada a Referí por un integrante de la Mesa Ejecutiva que recibió una copia de la recomendación formulada por la Comisión de Seguridad.

A pesar de que la Mesa no es organizadora de estos partidos ni fija horario ni escenario, como sí lo hace en la actividad local oficial, igualmente fue notificada.

La recomendación de la Comisión de Seguridad se formuló a primera hora de la tarde poco después de que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, declarara a El Observador que "hoy no está en la mesa de análisis del ministro (Luis Alberto Heber) la suspensión. La idea del ministro es que se jueguen. No hay ningún cambio para eso. Lo he hablado con él varias veces, pero nosotros seguimos para adelante. En tanto haya partidos clásicos, se van a hacer, como se han hecho todos los espectáculos deportivos".

El pasado lunes murió el hincha de Nacional Washington Omar Simón quien fue baleado en la vía blanca el 5 de enero. Era uno de los 16 condenados por el crimen del hincha de Peñarol Hernán Fiorito ocurrido en setiembre de 2016 en Santa Lucía.

Como represalia a ese hecho, según la hipótesis que maneja el Ministerio del Interior, hinchas de Nacional que estaban en las afueras del hospital donde estaba internado Simón balearon en las inmediaciones del mismo a un joven que portaba la camiseta de Peñarol.

Eso llevó al ministro Heber a hablar con los presidentes de Nacional, José Fuentes, y Peñarol, Ignacio Ruglio, para intentar cambiar las aguas.

La recomendación de Peña no significa que los clásicos no se vayan a disputar. Los neutrales de la AUF evalúan el tema y deberán escuchar la opinión del Ministerio del Interior y también de Tenfield, organizador del evento.