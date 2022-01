Santiago González, sobre los clásicos de verano: "Hoy la suspensión no está en la mesa del ministro"

A días de que Nacional y Peñarol se enfrenten en los primeros dos clásicos de la temporada, el Ministerio del Interior descartó la posibilidad de suspender los encuentros, pese a los recientes hechos de violencia que vinculan a las barras bravas de ambos equipos.

"Hoy no está en la mesa de análisis del ministro (Luis Alberto Heber) la suspensión" de los partidos, dijo a El Observador el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González.

"La idea del ministro es que se jueguen. No hay ningún cambio para eso. Lo he hablado con él varias veces, pero nosotros seguimos para adelante. En tanto haya partidos clásicos, se van a hacer, como se han hecho todos los espectáculos deportivos", insistió.

Había sido el propio ministro Heber el que había puesto en duda la realización de los partidos previstos para el 22 y el 26 de enero. "Los partidos de fútbol son una fiesta, no una guerra. Si es para hacer una guerra, se van a suspender", expresó el martes en conferencia de prensa y añadió que el principal motivo de preocupación por parte del ministerio es que "hay instancias donde se amenaza y genera un clima adverso".

Los dos asesinatos ocurridos en las últimas horas volvieron a poner en la agenda el enfrentamiento entre las dos hinchadas más populares del país. Si bien todavía faltan elementos por investigar, una de las hipótesis que maneja la Policía es que el asesinato de un joven de 17 años en el barrio La Unión este lunes fue una venganza por la muerte de Washington Omar Simón, fallecido luego de ser baleado en la Vía Blanca de 8 de Octubre días atrás y que era uno de los condenados por la muerte del hincha de Peñarol Hernán Fiorito, en Santa Lucía.

"Lo primero que hay que hacer con ese hecho -que es policial y no deportivo, porque sucedió en la vía pública y no dentro de un estadio- es dejar trabajar a la Policía para encontrar al matador. En base a eso, la investigación continuará con los motivos por los cuáles lo mataron, pero sin eso no hay verdad y tampoco hay justicia, y son las dos cosas que tiene que haber", explicó González.

A ese hecho se le sumó la actuación de los hinchas de Peñarol en el partido de básquetbol de este martes ante Trouville, donde reivindicaron con cantos la muerte del condenado por el crimen de Fiorito. El estado de alarma también es compartido en este deporte, ya que el clásico correspondiente a la 13ª fecha de la Liga Uruguaya 2021-2022 está fijado para el viernes 21 de enero.

Sin embargo, el Ministerio del Interior se aferra a que en el último clásico realizado en el Campeón del Siglo no hubo problemas entre parciales ni tampoco personas lesionadas e insiste en que los partidos se jueguen igual mientras se esclarecen los hechos.

Según González, el trabajo que encabeza la Policía está avanzado y no tomará demasiado tiempo. "La investigación está muy bien encaminada. Hay que dejar trabajar a la policía", indicó.