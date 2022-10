¿Cómo hacer lehmeyun, el clásico de la cocina de Medio Oriente?

Por Federico González Talvi, especial para El Observador

Lehmeyun, plato típico de la cocina de Medio Oriente. Debo confesar que me fascina su cocina, y entre otras cosas, el uso que le dan a las diferentes especias. ¡Qué mundo el de las especias! Cómo nos pueden cambiar completamente una comida!



Conózcanlas, pruébenlas, infórmense, y se le vas a abrir un mundo nuevo en la cocina.



Este plato es ideal para una reunión con amigos o si tienen un cumpleaños. Rinde un montón, es fácil de hacer y es una explosión de sabor en la boca.

Hoy les quiero compartir mi versión de lehmeyun y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlo.

Ingredientes:

Para la masa:

Harina 500 gramos

Levadura fresca 20 gramos

Azúcar 1 cucharada

Sal 1 cucharada

Aceite de girasol 65 centímetros cúbicos

Agua cantidad necesaria

Para el relleno:

Carne picada magra 500 gramos

Morrón rojo ½ unidad

Cebolla ½ unidad

Ajo 2 dientes

Tomate 2 unidades

Perejil 1 atadito

Sal, pimienta, comino, pimentón, en cantidad necesaria



Limón 3 unidades

Procedimiento:

Lo primero que vamos a realizar es la masa. Vamos a colocar la harina en un bol o sobre la mesada formando una corona. En el centro vamos a colocar la levadura fresca desgranada, el azúcar y el aceite. La sal la vamos a colocar por fuera de la corona, para que no quede en contacto directo con la levadura.



De a poco, con el agua a temperatura ambiente, vamos a ir disolviendo la levadura con la punta de los dedos y formando nuestro bollo. Nos tiene que quedar una masa tierna, lisa, que no se nos pegue en las manos. Una vez que le hayamos dado el punto, vamos a amasar durante 15 minutos.



Pasados los 15 minutos, vamos colocar nuestra masa en un bol, con un poco de harina por encima y debajo, lo vamos a tapar y vamos a esperar que la masa duplique su tamaño.



Para el relleno, vamos a cortar el morrón, la cebolla y el ajo en cubitos bien chiquitos. El tomate lo vamos a precisar pelado, sin semillas y también cortado en cubitos bien chiquitos. Picamos el perejil, pero no demasiado chico, para que se note y mantenga su frescura.

En un bol vamos mezclar la carne picada con todo el resto de los ingredientes, es importante condimentar bien. Mezclamos. Lo ideal sería reservar nuestro relleno listo en la heladera unas horas, dejarlo macerando para que la carne absorba bien todos los sabores de las verduras y los condimentos.



Para el armado, vamos a desgasificar nuestra masa, aplastarla un poco para sacarle el aire pero sin amasar. Vamos a cortarla en unos 9 bollos iguales. La cantidad puede variar según el tamaño que quieran los lehmeyun.

Cada bollo lo vamos a estirar con un palote y un poco de harina de forma redonda, no demasiado fina. Por encima le vamos a colocar un poco del relleno de carne picada, una capa fina y la colocamos presionando sobre la masa para que se nos adhiera y luego de cocida no se nos despegue.



Vamos a llevar a un horno fuerte, 200°C hasta que notemos que la masa esté dorada y la carne cocida.



*Servir caliente acompañado con gajos de limón.