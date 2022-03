Como quería Topolansky: Uruguay calentó con camiseta celeste y chaleco rosado

La selección uruguaya salió a la cancha del Estadio Centenario este jueves por la noche, con indumentaria celeste y rosado, en coincidencia con la propuesta que había hecho la exsenadora frenteamplista Lucía Topolansky. Si bien la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no aceptó la propuesta, los jugadores lucieron camiseta celeste y chaleco rosado, durante el calentamiento previo al partido.

Topolansky hizo el planteo en una rueda de prensa el 16 de marzo en Florida. "No sé si la AUF me la llevará: el 24 la camiseta tiene que ser hasta acá, de un lado celeste y del otro rosado", dijo entonces.

Al día siguiente el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, descartó la propuesta. Dijo entonces a Telemundo (canal 12) que el organismo se tomó con "humor" la idea. "Tenemos la indumentaria oficial que es un símbolo de la AUF y del país. Nosotros no vamos a acceder", expresó.

Sin embargo, la exrepresentante reclamó esta semana que su propuesta no fue tomada con humor. Y aclaró que lo propuso con cierta seriedad, a raíz de la desigualdad –según dijo– que hay entre los comandos de cara al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se celebrará este domingo. Topolansky entiende que el color celeste es el color del país, y los impulsores del Sí –de rosado– corren en desventaja.

“Tiene que haber una cierta cuestión de equilibrios. (Por un lado hay) una cadena que será de siete, ocho minutos (a favor del Sí) y por otro una conferencia de prensa que tendría que ser en todo caso en ese tiempo, pero no va a ser así”, había señalado la semana pasada.

“Ya tenemos un desequilibrio. También en que el presidente de todos los uruguayos tome postura. Eso no se había visto nunca. En el gobierno del padre de Lacalle, hubo un plebiscito importante sobre las empresas públicas y el presidente de entonces no salió (...) Esta es una novedad que a mí no me gusta. Más allá de todas las discusión de los colores”, añadió.