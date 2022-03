Topolansky, sobre el referéndum: "La camiseta tiene que ser de un lado celeste y del otro rosado" en el partido de Uruguay contra Perú

Como manera de equilibrar la campaña publicitaria para el reférendum para derogar o mantener 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la exsenadora del Frente Amplio Lucía Topolansky lanzó una propuesta para el partido que la selección uruguaya jugará frente a Perú la semana próxima por las Eliminatorias.

"No sé si la AUF me la llevará: el 24 la camiseta tiene que ser hasta acá, de un lado celeste y del otro rosado", dijo.

Para la exvicepresidenta las campañas a favor del Sí y del No tienen desequilibrios, básicamente por la participación del presidente Lacalle Pou realizando una conferencia de prensa el miércoles 23.

“Tiene que haber una cierta cuestión de equilibrios. (Por un lado hay) una cadena que será de siete, ocho minutos (a favor del Sí) y por otro una conferencia de prensa que tendría que ser en todo caso en ese tiempo, pero no va a ser así”, señaló en una rueda de prensa consignada por CW 33 La Nueva Radio Florida

“Ya tenemos un desequilibrio. También en que el presidente de todos los uruguayos tome postura. Eso no se había visto nunca. En el gobierno del padre de Lacalle, hubo un plebiscito importante sobre las empresas públicas y el presidente de entonces no salió”, señaló. “Esta es una novedad que a mí no me gusta. Más allá de todas las discusión de los colores”, añadió.