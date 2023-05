Cómo sigue la salud del Pulga Rodríguez, el delantero que estuvo cerca de Nacional

En enero de 2021 sonó fuerte en Nacional el nombre de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez. Un dirigente informó en ese momento a Referí: "Es un futbolista interesante, tiene que arreglar su salida del club donde está". En ese momento jugaba en Colón de Santa Fe.

Finalmente, Pulga Rodríguez no llegó a Nacional y continuó su carrera en Argentina.

El domingo último sufrió un accidente de tránsito al dar vuelta su camioneta, por lo que fue internado en un CTI de Tucumán.

Twitter

Así quedó la camioneta de Rodríguez

Su club actual, Central Córdoba de Santiago del Estero, informó este martes cómo se encuentra el jugador de 38 años: "Evoluciona favorablemente. Le realizaron estudios de alta complejidad que evidenciaron una evolución positiva, lo cual permitió el traslado a una clínica privada para continuar el tratamiento", dice el comunicado

La mayoría de los golpes que recibió el Pulga fueron en la cara y en la cabeza, por lo que su representante explicó que podría continuar jugando al fútbol: "Por su mentalidad, va a hacer lo posible para seguir. No hay lesión que no le permita jugar y lo que debe hacerse son cirugías que no implican un inconveniente para el mañana".