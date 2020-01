Con diferencias a la interna, coalición y FA encaran semana clave para mayo

A dos semanas de que venza el plazo para proclamar a los candidatos que competirán en las departamentales de mayo por Montevideo, el Frente Amplio (FA) y la denominada coalición multicolor se enfrentan a días claves para definir, en gran medida, cuáles serán sus chances de quedarse con el gobierno de la capital.

Mientras que el FA tiene cerrada su oferta de nombres para mayo –no sin diferencias a la interna luego de la reaparición de Daniel Martínez–, este miércoles celebrará un Plenario Departamental, que se dará en medio de una negociación entre los sectores y las bases, ambos con 50% de representación, para evitar que prospere la intención de algunas coordinadoras de proclamar una candidatura única.

La coalición, por otra parte, no tiene candidato ni lema y enfrenta diferencias internas luego de que Cabildo Abierto postulara a su líder, el senador electo Guido Manini Ríos, para competir en Montevideo.

El nombre de Manini implica que el lema común sea el de Cabildo Abierto, ya que el general retirado participó en las internas de su partido y no puede competir por otro en un mismo ciclo electoral.

La postulación fue criticada por los demás socios de la coalición, en especial el Partido Colorado –que a modo de respuesta planteó a Ernesto Talvi, designado canciller, como candidato. El Partido Independiente también se mostró en desacuerdo con esta idea, mientras que en el Partido Nacional entienden que ni Talvi ni Manini deberían ser quienes compitan, según supo El Observador en base a fuentes políticas.

Camillo dos Santos

El presidente electo Luis Lacalle Pou se refirió a este tema en el discurso que dio el sábado en La Paloma y pidió "desdramatizar" los roces por las departamentales. "Lo primero que tiene que hacer el Partido Nacional para colaborar con este proceso es el silencio. Nosotros vamos a colaborar con silencio, prudencia, levantando los teléfonos, reuniéndonos y valorando", dijo, aunque insistió en que es necesario "concertar" para ganarle al FA.

Pese al pedido del futuro mandatario, en Cabildo Abierto se tomarán estos días para evaluar "todo lo que se dijo" respecto a la candidatura de Manini y así definir los pasos a seguir. "Primero lo que vamos a pedir es un mecanismo de coordinación", dijo a El Observador Rivera Elgue, designado como subsecretario de Defensa para el próximo período.

El exjefe de campaña de Manini dijo que además de evaluar a la interna del partido lo que pasó en las últimas horas, Cabildo Abierto pedirá un ámbito formal donde discutir el tema de las departamentales en Montevideo, para así evitar enterarse a través de "la prensa" de los posibles candidatos.

Diego Vila

Rivera aseguró que a su partido nadie le comunicó formalmente la decisión de que Gerardo Sotelo fuera el candidato único de la coalición por Montevideo, ni que el Partido Independiente fuera el lema acordado para comparecer.

"Si algunos manejaron el nombre y se lo querían imponer al resto de la coalición, no es así", afirmó Rivera, quien explicó que "lo único" que se le ofreció al partido de Manini fue la candidatura única de Sebastián Bauzá, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pero que luego fue designado como el próximo secretario nacional de Deportes. En los últimos días Bauzá ratificó en diálogo con El Observador su intención de no ser candidato a intendente.

Consultado sobre la posibilidad de que Cabildo Abierto desista de "concertar" en Montevideo y se presente de forma independiente con la candidatura de Manini, Elgue dijo que todos los escenarios posibles serán evaluados a la interna del partido en los próximos días.

Los colorados rechazaron este sábado en una convención departamental la posibilidad de comparecer bajo el lema de Cabildo Abierto y, por ende, la propuesta de que Manini sea el candidato de la coalición. Además, votaron una segunda moción para convocar a los convencionales de los 19 departamentos para autorizar al Comité Ejecutivo Nacional de abstenerse a presentar un candidato propio en Montevideo y realizar un acuerdo con los otros partidos de la coalición.

Inés Guimaraens

Las negociaciones por las departamentales de Montevideo están a cargo del expresidente Julio María Sanguinetti –secretario general de los colorados– y el diputado electo Felipe Schipani, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental.

Schipani dijo a El Observador que este lunes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional se tratará la situación de Montevideo y un día después en el Comité Ejecutivo Departamental.

Los contactos y las reuniones con los demás socios son "permanentes", agregó y destacó que el Partido Colorado seguirá trabajando para "concertar" en Montevideo con un "candidato único que contemple las aspiraciones de todos los partidos". De no ser posible, Schipani dijo que se deberá trabajar para "comparecer con más de un candidato".

Si bien Talvi declaró el sábado que "la estrategia" que la coalición se había "planteado" para Montevideo era la de usar el lema del Partido Independiente, Elgue aseguró que eso no fue así y que tampoco eso se acordó con su partido. "Eso que dicen que se manejó, no sé quién lo habrá manejado. Con nosotros nadie lo manejó, no hay que poner como que no estamos cumpliendo aspectos que se habían manejado", manifestó.

Plenario entreverado

Con la confirmación de que Daniel Martínez volvería a ser candidato, el FA completó la lista de tres candidatos para competir por la IMM. Además de Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar también se encaminan a competir por el sillón municipal.

Todo parecía encaminado para aprobar una moción única con las tres candidaturas en el Plenario Departamental que se fijó para el 24 de enero.

Camilo dos Santos

Sin embargo, en las horas previas a la reunión las bases –que cuentan con el 50% de la representación– obligaron a la departamental a posponer la fecha, ya que desde algunas coordinadoras –como la P– se promovió la idea de votar una candidatura única y, en caso de no ser posible, aceptar dos nombres, con el objetivo de "no apoyar la candidatura de Daniel Martínez".

Para evitar conflictos en el Plenario Departamental, el FA decidió posponer unos días la votación, que finalmente se fijó para este miércoles.

El presidente de la departamental del FA, el diputado Carlos Varela, explicó a El Observador que hay reuniones "todo el tiempo" a nivel de dirigentes y coordinadoras de cara al plenario del miércoles. El dirigente astorista dijo que la situación "está más clara" respecto a qué surgirá de la votación del miércoles, por lo que se mostró "optimista" en que la moción única con tres candidaturas prosperará.

El Plenario Departamental se compone de 54 delegados de base, 54 delegados de sectores, el presidente, el intendente y dos vicepresidentes. Para aprobar una moción referida a las candidaturas es necesario contar con cuatro quintos de los votos.

Varela explicó que la puja por las candidaturas únicas "no es novedad" y recordó que en 2015 también se dio esta discusión, que se cerró con la histórica decisión del FA de habilitar, por primera vez, la candidatura múltiple para Montevideo. En ese entonces, los candidatos fueron Martínez, Lucía Topolansky y Virginia Cardozo.